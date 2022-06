Warner se planteó despedir a Amber Heard de Aquaman 2, pero no por su juicio con Johnny Depp

MADRID, 25 May. (CulturaOcio) -

Los fans de Johnny Depp llevan meses pidiendo que Amber Heard sea despedida de Aquaman and The Lost Kingdom. Aunque la actriz volverá a dar vida a Mera, ahora se ha revelado que Warner Bros. se planteó prescindir de ella... pero no por las razones que todos pensaban.

Walter Hamada, presidente ejecutivo de Warner Bros. y presidente de la división de series y películas de DC, ha testificado en el juicio entre Depp y Heard. Hamada aseguró que la compañía se planteó buscar a otra actriz para el papel de Mera, aunque aclaró que no fue por sus problemas con Depp, sino por su falta de química con Jason Momoa.

"Hubo una preocupación que surgió al final de la primera película, que era el tema de la química. ¿Los dos tenían química? Creo que editorialmente pudieron hacer que la relación funcionara en la primera película, pero había una preocupación porque supuso mucho esfuerzo llegar hasta allí. ¿Sería mejor buscar a otra actriz, encontrar a alguien que tenga una química mejor y más natural con Jason Momoa y seguir adelante de esa manera?", explicó.

Además, Hamada confirmó que las apariciones de Mera en la secuela se han reducido, pero una vez más afirmó que no se debía a los problemas personales de Heard. "El tamaño del papel que tiene en la película se determinó en el desarrollo inicial del guion, se determinó desde la etapa inicial", matizó.

El ejecutivo señaló que la idea desde el principio era desviar el foco de la relación entre Aquaman y Mera y centrar la trama en la relación de Arthur Curry con Orm (Patrick Wilson). "La película siempre se presentó como una comedia de amigos entre Jason Momoa y Patrick Wilson", dijo.

Al testigo también le preguntaron cómo se había desarrollado la producción de Aquaman and The Lost Kingdom respecto a la presencia de Heard. "Tengo entendido que la producción se desarrolló sin problemas", afirmó. Aquaman and The Lost Kingdom, dirigida por James Wan, llegará a los cines el 17 de marzo de 2023.