MADRID, 18 Feb. (CulturaOcio) -

Jurassic World: El renacer (Jurassic World Rebirth), séptima entrega cinematográfica de la saga basada en la novela de Michael Crichton, llegará a los cines el próximo 2 de julio. Gareth Edwards es el director de la cinta, que traerá de vuelta uno de los icónicos dinosaurios de la trilogía original.

La isla donde se desarrolla la mayor parte de la nueva película aparentemente es el hogar de los dinosaurios más peligrosos que surgieron de los proyectos de Jurassic Park. Entre ellos, y tal como ha revelado el tráiler, también estará el espinosaurio.

🚨 FIRST LOOK AT THE SPINOSAURUS IN JURASSIC WORLD REBIRTH 🚨



Oh yes 👀 pic.twitter.com/qJnyAOcYvp