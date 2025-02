El dinosaurio mutante de Jurassic World: Rebirth es mezcla del xenomorfo de Alien, Star Wars y un T-Rex

MADRID, 5 Feb. (CulturaOcio) -

Ya ha llegado el esperado tráiler de Jurassic World: Rebirth, cuyo estreno en cines está previsto para el 2 de julio. Ante el adelanto, los fans ya comentan las últimas imágenes y, sobre todo, discuten sobre la confirmada presencia de un amenazador dinosaurio mutante. El director de la cinta, Gareth Edwards ha señalado algunas fuentes de inspiración para dar forma a la nueva criatura, citando otras sagas como Star Wars o Alien.

"Hay un poco de todo lo que da miedo", expresaba el productor Frank Marshall en declaraciones a Vanity Fair, en un extenso reportaje que incluye además imágenes en exclusiva del filme, como un vistazo a un extraño dinosaurio a rayas. "Estos son los dinosaurios que salieron mal. Hay algunas mutaciones", explicó, asegurando que todos estaban basados en investigaciones reales, aunque presenten un "aspecto un poco diferente". Y es que, tal y como señala

"Cuando haces una criatura, coges una olla gigante y echas dentro tus monstruos favoritos de otras películas y libros", argumentó por su parte Edwards, citando algunas de sus inspiraciones a la hora de crear los nuevos dinosaurios.

"Metimos algo de Rancor, algo de H.R. Giger entró ahí, un poco de T- Rex entró ahí...", mencionó el realizador, haciendo referencia con esto a una de las mosntruosas criaturas de de Star Wars que apareció en el Episodio VI: El retorno del Jedi, el aterrador xenomorfo de Alien, el octavo pasajero y al dinosaurio más colosal de Parque Jurásico (Jurassic Park). Esta descripción sin duda se ajusta a algunas imágenes del supuesto arte conceptual de la película que circulan por redes sociales.

"Jurassic Park es una película de terror que va de incógnito", afirmó Edwards. "La mayoría de la gente no piensa así. Todos fuimos a verla de niños. Pero yo estaba cagado de miedo, para ser honesto, cuando estaba en el cine viendo el ataque del T-Rex", recordaba el director, admitiendo que el listón para la nueva entrega "está muy alto".

"Cinco años después de los acontecimientos de Jurassic World Dominion, la ecología del planeta ha demostrado ser en gran medida inhóspita para los dinosaurios. Los que quedan viven en entornos ecuatoriales aislados con climas parecidos a aquellos en los que una vez prosperaron. Las tres criaturas más colosales de esa biosfera tropical son la clave de un fármaco que podría salvar milagrosamente la vida de la humanidad", dice la primera parte de la sinopsis oficial de Jurassic World: Rebirth.

"La nominada al Oscar Scarlett Johansson interpreta a la experta en operaciones encubiertas Zora Bennett, contratada para dirigir un equipo especializado en una misión de alto secreto para conseguir material genético de los tres dinosaurios más grandes del mundo. Cuando la operación de Zora se cruza con una familia de civiles cuya expedición en barco ha sido volcada por dinos acuáticos merodeadores, todos ellos se encuentran varados en una isla donde se enfrentan cara a cara con un siniestro e impactante descubrimiento que ha estado oculto al mundo durante décadas", concluye el extenso resumen de la trama del filme.

Junto a Johansson, protagonizan Jurassic World: Rebirth Jonathan Bailey, Mahershala Ali, Rupert Friend, Ed Skrein y Manuel García-Rulfo. La cinta, dirigida por Edwards, trae de vuelta a la franquicia al guionista original de Jurassic Park, David Koepp, con un guión totalmente nuevo.