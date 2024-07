VÍDEO: Jeff Goldblum da la bienvenida a Scarlett Johansson a Jurassic World: "¡Que no te coman! A menos que quieras"

MADRID, 9 Jul. (CulturaOcio) -

Jurassic World 4 tiene previsto su estreno en cines para el 2 de julio de 2025. El filme, dirigido por Gareth Edwards, ya ha empezado su rodaje con Scarlett Johansson como estrella de esta nueva era en la saga jurásica. Y un icónico actor de la franquicia, quizá el más carismático, no ha dudado en darle una calurosa bienvenida.

"Doctora Johansson, soy Jeff Goldblum", saludaba el actor que interpretara al Doctor Ian Malcolm en un video que se proyectó ante la sorprendida intérprete mientras era entrevistada en Today Show con motivo del lanzamiento del filme Fly Me to the Moon.

"Esto es lo que sé: Scarlett se abrirá camino", añadía Goldblum, haciendo referencia a su famosa frase en la cinta de Steven Spielberg, "la vida se abre camino". Goldblum dio vida Malcolm en la película original de 1993, retomando el papel en la secuela y apareciendo en las dos últimas entregas de Jurassic World.

Scarlett will find a way!



Scarlett Johansson is a huge Jurassic Park fan, and now that she is officially in the franchise's cinematic universe in Jurassic World, she was welcomed by none other than Dr. Ian Malcolm, Jeff Goldblum! pic.twitter.com/gC5PSAGmYG