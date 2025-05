Jack Black confiesa su masoquismo con la prensa: "Que te jodan, maldito imbécil"

MADRID, 9 May. (CulturaOcio) -

Jack Black es conocido por sus papeles en películas como Escuela de rock o The Holiday, y recientemente ha lanzado Una película de Minecraft, en la que comparte planos con Jason Momoa. El actor ha concedido recientemente una entrevista en la que ha revelado cómo afronta las críticas, admitiendo que suele centrarse en los comentarios negativos e ignora los positivos.

"Sí, leo las críticas negativas", admitió Black cuando le preguntaron al respecto en el podcast Fly on the Wall with Dana Carvey and David Spade. "Me salto las buenas. Capto la idea, como 'sí, sí, sí, está bien, bueno', y busco las malas. Leo cada palabra y, como que, murmuro para mí mismo: 'Que te jodan, maldito imbécil'", reconoció.

Black también dijo que recuerda los nombres de los autores de las malas reseñas. "Voy a memorizar este nombre y, si alguna vez veo a este crítico en la calle, tendré unas palabritas con él", dijo entre risas el intérprete, que aclaró: "Nunca he hecho nada al respecto con ninguno de ellos".

El artista habló sobre las críticas que había recibido su último proyecto, admitiendo que Una película de Minecraft ha sido "un batacazo en Rotten Tomatoes". El filme dirigido por Jared Hess ostenta una puntuación del 48% por parte de la crítica, aunque parece que la producción ha convencido a la audiencia, que le ha otorgado un 86%.

Al preguntarle cómo se sentía tras protagonizar un éxito como Una película de Minecraft, Black respondió: "Me siento bien. Está bien. ¿Un éxito? Siempre soy escéptico, eso sí. Es como, ¿podemos esperar un segundo antes de llamarlo un éxito? ¿Y si se hunde el próximo fin de semana? Vamos a ver si esta criatura se mantiene. Hablamos en un par de semanas, ¿vale, chicos?".

Los presentadores le recordaron entonces que la película había sido un éxito en taquilla (actualmente lleva recaudados 876,8 millones de dólares a nivel mundial). "Mira, tengo una pequeña cosa con los números y las matemáticas. Me gusta pensar en eso. Entonces digo: 'Vale, si costó 150 hacerla, y luego calculas que probablemente gastaron casi lo mismo en promocionarla, pues ahí ya van 300'", esgrimió.

"Si vas al cine y hace dinero, incluso si hace 300 millones, ¿entonces ya recuperó lo invertido? No, porque solo te quedas con la mitad. Los cines se quedan con la mitad del dinero. Tienes que hacer 600 millones, en realidad, para recuperar la inversión. Y luego dices: 'Vale, 600, pero eso es solo para no perder'. Así que no es realmente un éxito hasta que supera los 600. Tienes que llegar a 700 para pensar que de verdad es un éxito. 700 es un número enorme, monstruoso", agregó.