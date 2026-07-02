Josh Gad se une a la precuela de Ocean's Eleven protagonizada por Margot Robbie y Bradley Cooper - CONTACTO

MADRID, 2 Jul. (CulturaOcio) -

La precuela de Ocean's Eleven que dirigirá Bradley Cooper ha fichado a Josh Gad para unirse a su reparto, encabezado por Margot Robbie junto al propio Cooper. El intérprete de 21 blackjack y actor de doblaje en Frozen encarnará un papel clave en la película, cuyo estreno está previsto para el 25 de junio de 2027.

Según informa Variety, Gad ya ha cerrado un acuerdo para incorporarse al elenco de la cinta interpretando a un personaje "importante" en la trama, según fuentes cercanas a la producción. Recientemente se han unido también al proyecto Monica Barbaro (A Complete Unknown, Ruta de escape) y Wagner Moura (El agente secreto, Narcos), que encarnará al villano de la película.

Está previsto que el rodaje del filme comience a finales de julio en París, antes de trasladarse al sur de Francia. Respecto a la trama, no es mucho lo que se sabe hasta ahora, más allá de lo que revelara Robbie el pasado mes de abril en una aparición virtual durante la CinemaCon.

"Antes de que Danny Ocean pusiera un pie en Las Vegas, dos genios le enseñaron todo lo que sabe: sus padres. Los veréis en plena forma en nuestra nueva película, llevando a cabo un atraco épico en el Gran Premio de Mónaco de 1962", anunció la actriz, que además de protagonizar el filme lo produce a través de LuckyChap.

JOSH GAD FICHA POR LA PRECUELA DE OCEAN'S ELEVEN

Gad ha aparecido en películas como 21 blackjack, Asesinato en el Orient Express o la adaptación en imagen real de La bella y la bestia.

En cuanto a los proyectos que tiene en el horizonte, el intérprete retomará su rol como actor de doblaje en las próximas entregas de Angry Birds y Frozen, franquicia en la que pone voz al simpático muñeco de nieve Olaf. También tiene previsto el estreno de Spaceballs 2 (La loca historia de las galaxias) y la adaptación del cuento de Dr. Seuss Oh, The Places You Will Go!, donde trabajará como doblador junto a Ariana Grande.