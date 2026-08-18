Margot Robbie protagonizará Piratas del Caribe 6 y el Jack Sparrow de Johnny Depp será un personaje secundario

Margot Robbie protaonizará Piratas del Caribe 6 y el Jack Sparrow de Johnny Depp será un personaje secundario - DISNEY/WARNER

MADRID, 18 Ago. (CulturaOcio) -

Parece imposible separar Piratas del Caribe de su icónico protagonista, el capitán Jack Sparrow, al que Johnny Depp dio vida en las cinco películas de la franquicia, estrenadas entre 2003 y 2017. Tras años de especulaciones y rumores, Disney prepara una sexta entrega que, si bien podría contar con el regreso del actor, pasará a centrarse en un nuevo personaje.

Según informa Deadline, citando "fuentes fiables" cercanas a la producción, esta secuela "no se percibirá como la enésima historia del capitán Jack Sparrow, sino que el próximo capítulo se centrará en la protagonista interpretada por Margot Robbie, con Sparrow como personaje secundario". "En esencia, una evolución de la franquicia", señala el medio estadounidense.

Aunque la vuelta de Depp no está confirmada, todo apunta a que está más cerca que nunca. En su paso por la alfombra roja de la D23, Jerry Bruckheimer, productor de Piratas del Caribe, actualizó el estado de la nueva cinta. "Estamos hablando con Johnny. Estamos trabajando en el guion. Esperamos poder sacarlo adelante", aseguraba en declaraciones a Deadline.

Jerry Bruckheimer reveals conversations have been had with Johnny Depp about returning as Captain Jack Sparrow in ‘Pirates of the Caribbean 6’ | #D23 pic.twitter.com/52iJn7apD1 — Deadline (@DEADLINE) August 16, 2026

EL REGRESO DE DEPP TRAS LA BATALLA LEGAL CON AMBER HEARD

A pesar de ser una de las caras más reconocidas de la franquicia, el regreso de Depp como Jack Sparrow pareció imposible por un tiempo. Disney cortó los lazos con el actor a raíz de la batalla legal que mantuvo con su exmujer Amber Heard, con acusaciones de maltrato cruzadas. El intérprete afirmó entonces que no estaba dispuesto a volver a trabajar con La Casa del Ratón en una nueva película de Piratas del Caribe, ya que se sentía traicionado.

Sin embargo, tras ganar el juicio por difamación, se rumoreó que Depp podría encarnar una vez más al carismático capitán de la Perla Negra y Bruckheimer reveló estar desarrollando una versión del guion que incluía al personaje.