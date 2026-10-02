Johnny Depp, acosado por inquietantes visiones en el nuevo tráiler de Scrooge y los fantasmas de la Navidad - PARAMOUNT PICTURES

MADRID, 2 Oct. (CulturaOcio) -

El próximo 13 de noviembre llegará a los cines Scrooge y los fantasmas de la Navidad, una nueva adaptación del clásico de Charles Dickens Cuento de Navidad. Un irreconocible Johnny Depp protagoniza el filme como el avaro cascarrabias que, tal y como promete el último tráiler, se verá acosado por inquietantes visiones y espíritus.

El nuevo adelanto de la cinta de Ti West comienza con Ebenezer Scrooge burlándose de aquellos que celebran la Navidad y negándose rotundamente a donar dinero a los pobres. Es al volver a su tétrica casa por la noche que el malvado prestamista empieza a experimentar raros sucesos, como un aldabón que parece cobrar vida ante sus ojos, provocando que por poco sea arrollado por un carruaje.

Scrooge recibe entonces la visita de un fantasma que le avisa de la inminente llegada de tres espíritus. El primero le invita a viajar al pasado y, cuando el anciano se niega a moverse de la cama, esta acaba engulléndolo (en lo que, según señala ScreenRant, parece ser un sutil guiño al debut cinematográfico de Depp en Pesadilla en Elm Street).

UN CUENTO DE NAVIDAD CON TOQUES DE TERROR

El adelanto muestra brevemente la historia de Scrooge con su amada, Belle, que le recrimina aquello en lo que se ha convertido y ofrece una visión de los tres espíritus. "Tu pesadilla no ha hecho más que empezar", le advierten al personaje, mientras que las imágenes de grotescos fantasmas sugieren una versión del clásico de Dickens un poco más oscura que otras (cabe recordar que West dirigió la trilogía de terror X).

La noticia de que Depp encarnaría a Ebenezer Scrooge en esta nueva adaptación de Cuento de Navidad se dio a conocer en octubre del año pasado, con las primeras imágenes del rodaje comenzando a circular en redes en febrero. Más adelante, el actor apareció completamente caracterizado caminando por las calles de San Diego y sorprendió al público de la Comic-Con haciendo acto de presencia en el Pabellón H durante una conferencia sobre dirección de cine organizada por el medio Collider.

Junto a Depp, completan el reparto de la cinta Andrea Riseborough, Rupert Grint, Sam Claflin, Daisy Ridley, Arthur Conti, Ellie Bamber, Henry Lloyd-Hughes, Charlie Murphy, Tramell Tillman e Ian McKellen, entre otros.