James Gunn cambia el canon de su DCU para abrir la puerta a Margot Robbie como Harley Quinn: "Haría lo imposible"

James Gunn cambia el canon de su DCU para abrir la puerta al Margot Robbie como Harley Quinn: "Haría lo imposible" - WARNER BROS.

MADRID, 30 Oct. (CulturaOcio) -

La última vez que Margot Robbie interpretó a Harley Quinn fue en la secuela-reboot de El Escuadrón Suicida (Suicide Squad) que James Gunn dirigió en 2021 antes de ser nombrado copresidente de DC Studios junto a Peter Safran. Ahora, el cineasta ha asegurado que "haría lo imposible" por contar con ella si la actriz quisiera retomar al personaje y encajarla en el DCU.

Según explicó Gunn en The Suicide Squad: Is It Canon?, recuperar a la Harley Quinn de Robbie "es una de las cuestiones más complicadas de encajar" en el canon del DCU, especialmente porque el Joker aún no ha aparecido en este universo.

"No se le menciona por su nombre, así que no se dice directamente que hayan roto. Por lo tanto, diría que aún está por verse. La relación de Harley con el Joker es específica. Definitivamente, todavía no hemos presentado al Joker en el Universo DC. Hemos presentado a Batman, ya sabemos que existe. Lo vimos brevemente en Creature Commandos, pero no sabemos si el Joker existe todavía. Y obviamente, el Joker forma parte del pasado de Harley", explicó.

El director y guionista de Man of Tomorrow, que llegará a los cines el 9 de julio de 2027, también añadió que desconoce si la actriz y estrella de Barbie está interesada en volver a interpretar al personaje, aunque aseguró que "haría lo imposible" para encontrar la manera de incorporarla y "lo explicaría en ese universo".

"Así que lo que digo es que Margot es quien tiene que decidir si Escuadrón Suicida es canon o no. Esto es todo sobre ti", dijo entre risas dejando así la pelota en el tejado de la actiz.

James Gunn says he is not sure if Margot Robbie wants to continue playing Harley Quinn but if she does he will bend over backward to make it work. pic.twitter.com/y8pvFoKtPM — Everything_DCU (@EverythingDCU_) October 29, 2026

ROBBIE ESTABA AGOTADA DE INTERPRETAR A HARLEY QUINN

Robbie, por su parte, ya explicó que necesitaba tomarse un respiro de Harley Quinn, ya que rodó Aves de presa (y la fantabulosa emancipación de Harley Quinn) y El Escuadrón Suicida prácticamente una detrás de otra, sin apenas tiempo para descansar del personaje.

"Rodé Aves de presa y esta película prácticamente seguidas, así que pensé: 'Uf, necesito descansar un poco de Harley, porque es agotadora'", afirmó a Entertainment Weekly. "No sé cuándo volveremos a verla. Tengo tanta curiosidad como todo el mundo por saberlo", añadió.

Sin embargo, más allá de Harley Quinn, Gunn ya dejó claro en el pasado que también quiere encontrar el modo de recuperar a otro icónico personaje de El Escuadrón Suicida. Se trata de Bloodsport, el mercenario de puntería infalible al que dio vida Idris Elba en la cinta de 2021.

"Siempre estoy buscando la manera de encontrarle un sitio a Bloodsport y ver cómo encajarlo", afirmó Gunn a Entertainment Weekly.