Johnny Depp publica una foto fake con Robert Downey Jr. Tras los Oscar 2024... Y luego la borra

MADRID, 13 Mar. (CulturaOcio) -

Johnny Depp quiso acordarse de su amigo Robert Downey Jr. después de que este ganara el premio Oscar a mejor actor de reparto por su papel en Oppenheimer. El intérprete se alzó con la estatuilla dorada el pasado 10 de marzo, la madrugada del 11 en España. Por ello, Depp acudió a su Instagram para felicitarle.

El intérprete de Jack Sparrow en Piratas del Caribe colgó en las Stories de la red social una fotografía en la que ambos aparecen muy jóvenes y riéndose, dando muestra de su larga amistad. Pero, en realidad, esa fotografía es falsa. Se trata de una edición, pues nunca compartieron dicho momento.

La imagen real de Downey Jr. está tomada en noviembre de 1988 en un evento de Young Artists United y quien aparecía junto a él no era Depp, sino Sarah Jessica Parker, que por entonces era la pareja del actor de Iron Man. La figura de Depp fue añadida más adelante en edición y lleva años circulando por redes sociales como si fuese auténtica.

El propio actor se dio cuenta rápidamente de su error cuando sus fans le advirtieron de que no era una imagen real. Por ello, no dudó en eliminar el montaje y colgar una nueva fotografía juntos, esta vez auténtica, en los Globos de Oro del año 2011. "Intentémoslo de nuevo... Felicidades, querido amigo", bromeaba en el texto que acompaña la publicación.

My dear Johnny Depp posted on his page this photo with his friend Robert Downey Jr.



A beautiful friendship that lasted over time and still lasts 🙏❤️‍🔥 pic.twitter.com/wdCr0czcEy