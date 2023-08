La secuela de Sexo en Nueva York, And Just Like That, tendrá tercera temporada

MADRID, 24 Ago. (CulturaOcio) -

Los fans de Sexo en Nueva York están de enhorabuena. And Just Like That..., la secuela de la mítica serie que retoma las aventuras de Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) y Charlotte (Kristin Davis) ha sido renovada para una tercera temporada justo antes del estreno de la segunda tanda que acaba de concluir en HBO Max este jueves 24 de agosto.

"Estamos encantados de pasar más tiempo en el universo de Sexo en Nueva York contando nuevas historias sobre las vidas de estos personajes inspiradores y cercanos interpretados por increíbles interpretes. Y aquí viene la tercera temporada", dijo Michael Patrick King, creador y productor ejecutivo de la serie.

Esta renovación llega tras la impactante aparición de Kim Cattrall, la única de las cuatro protagonistas que no había retomado su papel en la secuela y que regresa en el final de la segunda temporada como la icónica Samantha Jones.

A pesar de que, la actriz británica rechazó volver a dar vida a Samantha debido a un enfrentamiento con Parker, discrepancias que se remonta al rodaje de Sexo en Nueva York y que aparentemente surgió porque Parker cobraba más que el resto de actrices, Cattrall ha vuelto a la serie para un breve cameo en una escena.

La serie creada por Darren Star, basada en el libro de Sexo en Nueva York de Candace Bushnell estrenada en 1998 compuesta de seis temporadas fue todo un éxito. La ficción dio lugar a dos películas, Sexo en Nueva York: La película en 2008 y su secuela en 2010, ambas dirigidas por Michael Patrick King. En 2021 se estreno la primera temporada del spin-off, And Just Like That... cuya tercera entrega aún no cuenta con fecha de estreno en HBO Max.