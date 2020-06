Johnny Depp es Joker de The Batman en este inquietante fan-art

View this post on Instagram

Here is a quick 40-45 minute edit of @johnnydepp as the Joker in The Batman - Done in Photoshop . . . @web.of.smiles @geekvibesnation @skull101ify @jaxsonderr @anarchy_graphics @comicbook @bobatalks #thebatman #mattreeves #robertpattinson #batman #johnnydepp #joker #photoshop