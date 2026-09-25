Johnny Depp busca venganza en el inquietante tráiler de Sed de sangre - DIAMOND FILMS

MADRID, 25 Sep. (CulturaOcio) -

Johnny Depp se ha puesto a las órdenes de Marc Webb para protagonizar su nueva película, Sed de sangre, un thriller que llegará próximamente a los cines. Entretanto, Diamond Films ha lanzado un inquietante tráiler en el que el actor da vida a un extraño que, además de buscar venganza, establece un vínculo con una camarera (Madelyn Cline) con la que entrelazará su destino.

"Me he ganado la vida portándome mal. No veo ninguna razón para dejarlo ahora", dice el personaje de Depp al inicio del adelanto, mientras dos figuras lo esposan en el suelo y levantan su rostro con las botas. Seguidamente, unas fugaces imágenes lo muestran cargando un revólver, a una joven en una discoteca y el rostro de una niña pequeña sonriente.

"Mi historia es tal vez un relato de venganza", advierte en una escena donde contempla el camafeo que lleva con la fotografía de su mujer e hija en la cubierta de un barco.

UNA HISTORIA DE VENGANZA O ALGO PEOR

"O quizá es algo peor. Y si solo es un cuento de fantasmas", le relata a la joven camarera a continuación. Es entonces cuando el adelanto muestra a una mujer (Penélope Cruz) realizando una especie de ritual y una serie de hombres rodeando a Depp para intentar matarlo.

Sed de sangre sigue a "un enigmático forastero (Depp) que establece un vínculo con una camarera (Cline) que acaba de perder al amor de su vida. Este encuentro provoca que sus destinos se entrelacen de manera inesperada", reza la premisa de la película.

Dirigida por Webb, responsable de las dos entregas de The Amazing Spider-Man, Sed de sangre también cuenta en su elenco con Manu Ríos (Élite), Arón Piper (El desorden que dejas), Juan Diego Botto (Historias del Kronen) y Javier Botet ([REC]).