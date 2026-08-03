Arón Piper presenta en Ibiza su nuevo single, Bucle

MADRID, 3 Ago. (CulturaOcio) -

Arón Piper ha celebrado en Ibiza el lanzamiento de su esperado nuevo single, Bucle. El tema, producido por el reconocido DJ y productor Rampa, cofundador del prestigioso colectivo Keinemusik, es un adelanto del disco de estudio que el también actor lanzará este mismo año.

La presentación del single, que supone un nuevo capítulo en la colaboración artística entre Piper y el tequila Patrón, tuvo lugar en la espectacular estancia de Agroturismo Safragell Ibiza Suites & Spa, una impresionante propiedad de estilo rústico y tradicional ibicenco que fue completamente transformada para celebrar las raíces mexicanas de del tequila, incorporando elementos inspirados en su destilería situada en el corazón de Jalisco.

Entre los asistentes se encontraban Michèle Lamy, Asap Nast, Georgina Amorós, Caro Daur, Carmen Jordá, Belén Aguilera o Miranda Makaroff, junto a amigos del artista y de la marca, quienes disfrutaron de una velada marcada por la mejor música y la alta coctelería de Patrón.

"Tras muchas noches de estudio, me hace muchísima ilusión volver a trabajar juntos al comenzar este nuevo capítulo creativo con el lanzamiento de Bucle en Ibiza este verano y de mi álbum más adelante este año. Estoy deseando compartirlo con mis amigos y con mis fans", afirma el propio Piper que destaca que es un "enorme orgullo" continuar con la colaboración con Patrón Tequila.

"Es una marca que entiende la importancia de mi proceso creativo y que ha apoyado mi trayectoria como artista desde el principio. Esta noche es solo el primer capítulo de nuestra colaboración este año, y tengo muchas ganas de descubrir todo lo que está por venir", concluye el protagonista de El correo o La tregua.

ARÓN PIPER Y PATRÓN, TRES AÑOS DE ALIANZA CREATIVA

La colaboración, que entra en su tercer año, se fundamenta en una dedicación compartida por la artesanía, la creatividad y la búsqueda de la excelencia. El lanzamiento de Bucle marca el primer capítulo de una colaboración anual que volverá a unir al artista y a la marca a lo largo de 2026.

El lanzamiento de Bucle comenzó con una cena íntima para un exclusivo grupo de invitados procedentes de los mundos de la moda, la cultura y la música, entre ellos la diseñadora Michèle Lamy, el rapero Asap Nast, la actriz española Georgina Amorós, la modelo e influencer alemana Caro Daur, la piloto Carmen Jordá, la cantante Belén Aguilera y la artista Miranda Makaroff.

Los asistentes disfrutaron de un menú diseñado especialmente para la ocasión, maridado con Patrón Tequila y sus diferentes variedades de cócteles, creada en exclusiva para la celebración.

El momento culminante de la noche llegó cuando Arón Piper y DJ Rampa subieron a la cabina para presentar por primera vez Bucle, el nuevo sencillo de Arón. El tema, marcado por los hipnóticos ritmos de esta nueva colaboración, fusiona de forma orgánica la inconfundible voz y esencia urbana de Arón con el característico sonido deep house y afro-house de Rampa.

La celebración continuó hasta bien entrada la noche con las sesiones de DJ de Omizs, Edgar Kerri y Cuhmur Jay, que mantuvieron a los invitados bailando hasta el final.