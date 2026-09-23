Brad Pitt, "totalmente abierto" al cine español y repetir con Javier Bardem y Penélope Cruz

Madrid, 23 de septiembre de 2026. El actor estadounidense Brad Pitt se ha mostrado "totalmente abierto" a trabajar en el cine español y ha asegurado que le "encantaría" repetir con los actores Javier Bardem y Penélope Cruz, dos intérpretes españoles con los que mantiene una relación de amistad y con los que ya ha coincidido en producciones como 'The Counselor', en 2013, en la que los tres comparten pantalla, o 'F1', en 2025, que también cuenta con el intérprete español. (Fuente: Europa Press/Festival de San Sebastián)