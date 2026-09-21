Jeremy Strong trató al resto de actores de El precio de la red exactamente como cree que Zuckerberg trata a la gente

Jeremy Strong trató al resto de actores de El precio de la red exactamente como cree que Mark Zuckerberg trata a la gente - SONY PICTURES

MADRID, 21 Sep. (CulturaOcio) -

Jeremy Strong dará vida a Mark Zuckerberg en El precio de la red, la secuela de La Red Social que se estrena en cines el próximo 9 de octubre. El protagonista de Succession es conocido por llevar al extremo su método actoral y, en esta ocasión, no ha sido diferente. Aaron Sorkin, director de la película, ha revelado que el intérprete trató a sus compañeros de reparto durante todo el rodaje "tal y como él imagina" que el magnate de Meta "trata a las personas que le rodean".

"Jeremy hace gran parte del trabajo por su cuenta. Realiza una cantidad ingente de trabajo antes de presentarse en el set. No hablaba con su propia voz ni caminaba como lo hace Jeremy", rememora Sorkin en una entrevista con The New York Times. Tras escribir el libreto de La Red Social, premiado con el Oscar a mejor guion adaptado, Sorkin toma ahora el relevo de David Fincher como director en la secuela.

"Les dije a todos los demás actores que comparten escenas con él: 'Chicos, él no va a estar con vosotros en el catering. No va a estar bromeando con vosotros entre tomas. Probablemente ni siquiera os dirigirá la palabra. Os va a tratar tal y como él imagina que Mark trata a la gente que le rodea'". Y eso es lo que pasó. Los resultados hablan por sí solos", explica Sorkin.

JEREMY STRONG SEGUÍA ACTUANDO COMO MARK ZUCKERBERG ENTRE TOMAS DURANTE EL RODAJE

En El precio de la red, Strong tomará el testigo de Jesse Eisenberg, que dio vida a Zuckerberg en La Red Social, estrenada en 2010 y que se alzó con tres premios Oscar en total.

El propio Strong ya habló en una entrevista con GQ acerca del nivel de entrega con el que abordó el papel, llegando incluso a ponerse en contacto con el fundador de Facebook. "Le envié un correo electrónico. Solo para decirle que me tomo esta responsabilidad muy en serio, así como la veracidad de la historia, y que la abordo con respeto", aseguró.

"Me resulta increíblemente abrumador hablar de la película, hablar de Mark y de ser la persona que interpreta a Mark y que, en cierto sentido, lo representa ante el mundo y ante la posteridad. Siento una enorme carga y una gran responsabilidad. Mi trabajo consiste en comprender y defender su punto de vista y luchar por su causa", añadió.

Descrita como una pieza complementaria a La Red Social, El precio de la red está inspirada en la historia real de cómo el periodista Jeff Horwitz (Jeremy Allen White), con la ayuda de Frances Haugen (Mikey Madison), recopiló el material necesario para su reportaje The Facebook Files, en el que se exponían las prácticas que la plataforma había ocultado tanto al público como a los inversores y que hicieron de ella una de las compañías más ricas del mundo. La cinta también cuenta en su elenco con Billy Magnussen, Billy Burr y Patrick Fischler.