Jesse Eisenberg explica por qué rechazó volver a interpretar a Mark Zuckerberg en la secuela de La red social - SONY PICTURES

MADRID, 30 Jun. (CulturaOcio) -

El precio de la red (The Social Reckoning) llegará a los cines el 9 de octubre con Jeremy Strong en el papel de Mark Zuckerberg. Jesse Eisenberg ha explicado por qué rechazó interpretar nuevamente al fundador de Facebook en esta suerte de tardía secuela de La red social, escrita y dirigida por Aaron Sorkin.

"Es un honor hablar con Aaron, sea cual sea el contexto, porque es una persona muy elocuente, encantadora y brillante", afirmó Eisenberg a Variety. El intérprete, que saltó hacia la cúspide hollywoodiense con La red social, aseguró que mantuvo varias conversaciones con el realizador para protagonizar The Social Reckoning.

"Hablamos durante varios días sobre la posibilidad de hacer la película, tal y como contó", explicó Eisenberg. "Aaron habla de una forma tan maravillosa, igual que escribe, que, de algún modo, si rechazas trabajar con él, casi sientes que estás decepcionando a todo Estados Unidos. Pero le expliqué que ahora mi vida se decanta hacia otros derroteros", continuó el actor.

EISENBERG NO QUIERE SEGUIR ASOCIADO A ZUCKERBERG

"En definitiva, esa es la mejor forma de resumirlo: no quiero seguir estando asociado a ese personaje", respondió rotundo el actor. Sin embargo, todas mis razones para no querer participar en la película no tienen nada que ver con lo maravillosa que es, será y que, estoy seguro, ya es", aclaró Eisenberg.

"No he estado siguiendo la trayectoria de Zuckerberg, en parte porque... cuando pienso en estar asociado con alguien así, no es como si hubiera interpretado a un gran golfista y ahora la gente pensara que yo también lo soy. Se trata de un tipo que está haciendo cosas problemáticas", sentenció el intérprete.

De este modo, Eisenberg deja en claro que pretende desmarcarse de la figura del fundador de Facebook, cuya imagen pública ha evolucionado hasta el punto de que, para muchos, se ha convertido casi en un villano en la vida real desde su interpretación en La red social.

The Social Reckoning es descrita como una pieza complementaria de La red social e está inspirada en la historia real de cómo el periodista Jeff Horwitz (Jeremy Allen White), con la ayuda de Frances Haugen (Mikey Madison), recopiló el material necesario para su reportaje The Facebook Files, en el que se exponían las prácticas que la plataforma había ocultado tanto al público como a los inversores y que hicieron de ella una de las compañías más ricas del mundo. Dirigida y escrita por Sorkin, la cinta también cuenta en su elenco con Billy Magnussen, Billy Burr y Patrick Fischler.