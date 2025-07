Mikey Madison y Jeremy Allen White, protagonistas de La red social 2

MADRID, 31 Jul. (CulturaOcio) -

Mikey Madison, ganadora del Oscar a mejor actriz por Anora, y Jeremy Allen White, ganador múltiples premios por la serie The Bear, entre ellos tres Globos de Oro, dos Emmy y 3 premios SAG, están en el punto de mira de Sony y Aaron Sorkin para protagonizar la secuela de La red social.

Según informa The Hollywood Reporter, ambos intérpretes han mantenido conversaciones de cara a su posible participación en el proyecto, pero por el momento no habría ninguna oferta sobre la mesa. Sorkin, que además de dirigir el filme ha escrito el guion, se encuentra aún preparando el reparto y el presupuesto que mostrará al estudio para su aprobación.

Estrenada en 2010, La red social estuvo dirigida por David Fincher, con Sorkin a cargo de un guion basado en la novela de Ben Mezrich Multimillonarios por accidente: El nacimiento de Facebook. Protagonizada por Jesse Eisenberg en el papel de Mark Zuckerberg, cofundador de Facebook, la cinta se centraba en la invención de la red social y los problemas legales y personales que enfrentó Zuckerberg y la guerra desatada con el resto de sus socios, especialmente con Eduardo Saverin, interpretado por Andrew Garfield, y los hermanos gemelos Cameron y Tyler Winklevoss, encarnados por Armie Hammer y Josh Pence.

En cuanto a la secuela y tal y como apunta el medio estadounidense, esta explorará la historia detrás de los 'Facebook Files' de Jeff Horowitz, una serie de artículos publicados en el Wall Street Journal en octubre de 2021. Basados en la filtración de ciertas investigaciones internas, los reportajes expusieron el funcionamiento de la empresa y cómo esta era consciente de los males que podía ocasionar, especialmente entre los usuarios más jóvenes, además de su papel en el Asalto al Capitolio , el intento de autogolpe de estado protagonizado por seguidores de Donald Trump del 6 de enero de 2021.

Si Madison y White finalmente formaran parte del elenco, la actriz encarnaría a Frances Haugen, la ingeniera y científica de datos responsable de filtrar los documentos internos de la compañía, mientras que el intérprete daría vida al reportero del Wall Street Journal al frente de la revelación.

Por el momento, las fuentes han comparado la secuela con otras películas de estilo similar, apuntando que tendrá tintes de El dilema, el filme de 1999 dirigido por Michael Mann y protagonizado por Al Pacino y Russell Crowe sobre la verdad de las tabacaleras o Spotlight, cinta de 2015 protagonizada por Michael Keaton, Mark Ruffalo y Rachel McAdams sobre la investigación del Boston Globe que destapó escándalos de pederastia dentro de la Iglesia católica.

Madison, que aparte de haber protagonizado Anora ha aparecido en películas como Scream o Érase una vez en... Hollywood, se unió este año al reparto de Reptilia, junto a Kirsten Dunst, además de reemplazar a Sydney Sweeney en La máscara de la muerte roja, adaptación del cuento homónimo de Edgar Allan Poe. Por su parte, White tiene pendiente de estreno el biopic de Bruce Springsteen, Deliver Me From Nowhere, que llegará a los cines el próximo 24 de octubre. Además, el actor de The Bear forma parte del elenco de Enemies, thriller de A24 que también contará con Austin Butler y la estrella de Shogun Anna Sawai.