¿Es Kang el preludio de Los 4 Fantásticos en el Universo Marvel?

MADRID, 20 Sep. (CulturaOcio) -

Todo parece indicar que Kang el Conquistador será el próximo gran villano del Universo Marvel, presentado en Ant-Man 3, y su llegada ya es un macro evento en sí mismo. Pero mirando un poco más allá de su valor como mortal enemigo, también guarda una estrecha relación con Los 4 Fantásticos, que aún esperan el momento oportuno para unirse al UCM.

Desde que Disney compró Fox, y con ello todos los personajes de Marvel que pertenecían al estudio, como los X-Men o Los 4 Fantásticos, los fans han estado haciendo cábalas de cómo podrían unirse éstos héroes al UCM. Y la clave podría estar en el propio Kang, cuyo verdadero nombre no es otro que Nathaniel Richards, uno descendiente del propio Mr. Fantástico nacido en el siglo XXX.

Por el momento, son pocos los detalles que se han revelado de Ant-Man 3, salvo que será "más grande" que su antecesora, algo que no es difícil teniendo en cuenta que contará con Kang como gran villano. Pero dejando a un lado el Reino Cuántico y las realidades alternativas, hay una historia de fondo del villano que el UCM podría adaptar, y que incluye la presencia de la familia de superhéroes.

En los cómics, Kang consigue acceso a los viajes en el tiempo gracias a la tecnología de Doctor Doom, el icónico villano de Los 4 Fantásticos, al que ha utilizado en varias ocasiones para poner en jaque a los héroes de la Tierra. En su primer viaje, Kang queda atrapado en Egipto gracias a una nave temporal camuflado en una pirámide. Un arco que el UCM podría adaptar, y que es importante por varios motivos.

Tras descubrir la tecnología temporal de Doom, Kang decidió utilizarla para retroceder al antiguo Egipto (aquí podría haber una importante conexión con Los Eternos) con intención de conquistar el mundo desde sus mismos cimientos. En ésta ocasión fue derrotado por el propio Mr. Fantástico, que fue desplazado en el tiempo cuando descubrió los planes de su descendiente.

El líder de Los 4 Fantásticos envía a Nathaniel al futuro. Sin embargo, el villano aterrizó con siglos de diferencia de su era de nacimiento, en un futuro post apocalíptico donde los humanos luchan en una guerra sin entender siquiera el armamento que poseen. Es entonces cuando asume la identidad de Kang y se propone conquistar toda la historia de la humanidad, comenzando por el futuro.

Gracias a sus conocimientos sobre viajes temporales, y a su privilegiada mente tanto en el campo científico como de la estrategia, Kang se hace con el control de éstas armas, que puede invocar a través de la línea temporal gracias a su armadura de combate, y empieza la titánica misión de conquistar todas las eras de la humanidad. En el proceso, adopta varias identidades, algunas de ellas incluso luchando contra sí mismo.

Una de estas identidades más reconocidas e icónicas es la Inmortus, un villano que a menudo se ha enfrentado tanto como con los Vengadores como con Los 4 Fantásticos, y que es miembro de los Guardianes del Tiempo, formado por los pocos supervivientes de la línea temporal original de Inmortus. Aunque su misión es mantener el equilibrio temporal, suele utilizar métodos violentos para conseguirlo, lo que lo ha convertido en un enemigo recurrente para los héroes de la Tierra.

Entre sus otras versiones, surgidas de las distintas líneas temporales, también se encuentran el ya mencionado Rama-Tut, se encuentra Iron lad, una versión joven de Kang que, dispuesto a recuperar su papel de héroe, construye una armadura parecida a la de Iron Man. Bajo este nombre, fundó los Jóvenes Vengadores antes de regresar a su línea de tiempo para volver a convertirse en Kang.

Otra de las versiones de Kang se hace llamar el Centurión Escarlata, y es conocido por haber mantenido una relación compleja y perturbadora con Carol Danvers, también conocida como Capitana Marvel, que finalmente se acabó revelando como el auténtico y peligroso villano.

La anexión de Kang a la franquicia a través de Ant-Man, la película que más conexiones tiene tanto con el Reino Cuántico como con la ciencia en general, abre muchas puertas al ingreso de Los 4 Fantásticos al UCM, que podrían presentarse como amigos de Hank Pym, como otros científicos que exploran el Reino Cuántico o incluso como individuos del futuro que acaban en la línea de tiempo de las películas como causa de los poderes del villano. Ciertamente, todo es posible cuando hay un antagonista capaz de viajar en el tiempo.

Además, el director y guionista de Ant-Man 3 Peyton Reed ya ha expresado en varias ocasiones sus deseos de hacer una película de Los 4 Fantásticos, que incluso desarrolló a principios de los 2000, pero que finalmente fue cancelada por diferencias creativas con el estudio.

Por último, y a raíz del anuncio de que el actor Jonathan Mayors (Territorio Lovecraft, Da 5 Blood) interpretará a Kang, los fans rápidamente se han hecho eco de la noticia y han empezado a proponer sus propias opciones para interpretar a Mr. Fantástico.

Con opciones tan variadas como el favorito del fandom John Krasinski (Un lugar tranquilo), o actores afroamericanos como John David Washington (Tenet) o William Jackson Harper (The Good Place), éstas son las opciones favoritas de los fans para interpretar al líder de Los 4 Fantásticos.

Seeing folks suggesting William Jackson Harper as the MCU's Reed Richards and I will now be disappointed in any other casting choice. pic.twitter.com/XBEpEGbdLW