¿Prepara ya Marvel la nueva película de Los 4 Fantásticos?

MADRID, 18 Ago. (CulturaOcio) -

Uno de los momentos más esperados por los fans marvelitas es la llegada de superhéroes como los X-Men o Deadpool al Universo Cinematográfico de Marvel. Entre ellos, están los Cuatro Fantásticos, cuyo reconocimiento no se ha traducido, todavía, en una película a su altura. Parece que el esperado reboot protagonizado por Mr. Fantástico, la Mujer Invisible, Antorcha Humana y la Cosa llegará más pronto que tarde.

Según informa Murphy's Multiverse, Disney ha registrado recientemente dos compañías de producción, Solve Everything Productions y Grass-Fed Productions. Aunque, a primera vista, esto no diga nada, no hay que olvidar que la Casa del Ratón es muy dada a vincular nombres de empresas a sus proyectos.

Ejemplo de ello es 'The Falcon and the Winter Soldier', titulada, muy desafortunadamente, como Pandemic Productions. Debido a que se desconoce su trama, se cree que la palabra "pandemia" hará referencia a lo que narre la ficción. Otro caso es 'The Eternals', que se registró bajo el nombre de Olympia Productions, que hace referencia al hogar del grupo de superhéroes en la Tierra.

Como el fandom sabe, "Solve Everything" (traducido como "resuélvelo todo") es una cita atribuida a Reed Richards, que es también el nombre de un arco de los cómics de los Cuatro Fantásticos. La otra compañía, "Grass-Fed", no se sabe a qué hace referencia exactamente.

Aunque los fans tienen muchas ganas de ver de nuevo a los Cuatro Fantásticos en la gran pantalla (y con una buena película, si puede ser), de momento hay que tomar con pinzas esta información, básicamente porque lo que tienen en mente Kevin Feige para el MCU, más allá de los títulos confirmados de la Fase 4 y otros revelados oficialmente, es incierto.