Así son los nuevos trajes de Los 4 Fantásticos de Marvel

MADRID, 25 Jul. (CulturaOcio) -

Los Cuatro Fantásticos vivirán un cambio de aspecto. Marvel ha decidido renovar los trajes del grupo de superhéroes en los cómics. Este cambio no solo será meramente estético, sino que promete ser el comienzo "de nueva era" para la icónica familia de la Casa de las Ideas.

Será en el volumen 25 de la actual serie donde se vea este cambio de trajes. Realmente, es una vuelta a los orígenes, ya que Mr. Fantástico, la Mujer Invisible, la Antorcha Humana y la Cosa volverán a lucir el emblemático color azul en sus vestimentas.

De esta forma, los superhéroes dejan el atuendo negro que llevaban en los últimos tomos. Ahora el negro solo se limitará a los guantes y al calzado. Un regreso a los orígenes que seguirá comandando Dan Slott como autor, quien ya se ha hecho cargo del cómic de los Cuatro Fantásticos desde que Marvel relanzó la serie en 2018.

En esta nueva etapa, le acompañará R.B. Silva como ilustrador. Silva ya dibujó la exitosa miniserie 'Powers of X' en 2019. La portada del tomo 25 corre a cargo de Mark Brooks.

My first cover for Fantastic Four. I'll be the cover artist starting with issue #25.