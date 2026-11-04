Jason Statham y Guy Ritchie, de nuevo juntos en Dogfight, un thriller de acción de Netflix

MADRID, 4 Nov. (CulturaOcio) -

Jason Statham y Guy Ritchie vuelven a unir fuerzas en Dogfight, un nuevo thriller de acción de Netflix. La película, cuyo rodaje está previsto que comience a principios de 2027 en Reino Unido, supondrá la séptima colaboración entre el actor y el director, quien también se encargará de escribir el guion.

Según informa The Hollywood Reporter, por ahora, los detalles de la trama permanecen en secreto, aunque la plataforma la describe como "un elegante thriller de acción y venganza ambientado en los bajos fondos criminales de Londres".

Con Dogfight, Ritchie y Statham sumarán siete películas juntos. Entre sus anteriores trabajos destacan Lock, Stock and Two Smoking Barrels y Snatch, a las que se sumará próximamente la cinta Viva La Madness.

STATHAM Y RITCHIE: DOS ESTRELLAS CON UNA EXTENSA TRAYECTORIA

Además, Ritchie y Statham también ejercerán como productores de Dogfight, junto a Ivan Atkinson y John Friedberg. Por otro lado, Ritchie ha ampliado su trabajo en televisión con The Gentlemen: Los señores de la mafia, la exitosa serie de Netflix protagonizada por Theo James y basada en la película homónima que dirigió en 2019.

La serie regresará a la plataforma con una tercera tanda de capítulos que se están rodando actualmente en Reino Unido y Marruecos. Entre las incorporaciones de esta tercera temporada al elenco se encuentran dos estrellas de El Señor de los Anillos, Elijah Wood y Orlando Bloom, ya confirmadas por Netflix.

A ellos se sumarán también otros grandes nombres como Dexter Fletcher, Bruna Marquezine, Ed Speleers, Saffron Burrows y Bugzy Malone. Sin embargo, está tercera temporada contará con una gran ausencia: Daniel Ings.

El actor, que encarna a Freddy Horniman, el problemático hermano mayor de Eddie (James), reveló a HATC Magazine que no retomará su papel en la tercera temporada. Aunque la nueva entrega de The Gentlemen ya está en producción, la compañía de la gran "N" aún no ha anunciado cuándo llegará a la plataforma.

Asimismo, Ritchie también está al frente de Tierra de mafiosos, la serie de Paramount+ protagonizada por Tom Hardy, Pierce Brosnan y Helen Mirren, en la que ejerce como director y productor ejecutivo y que en España puede verse a través de SkyShowtime. Tras su segunda temporada, la ficción regresará también con una tercera entrega y con Hardy de nuevo como Harry DaSouza, mano derecha de Conrad y Maeve Harrigan, el matrimonio de criminales al que interpretan Brosnan y Mirren.

Statham, por su parte, es uno de los rostros más reconocibles del cine de acción. Entre sus trabajos más destacados, al margen de sus películas con Ritchie, se encuentran las sagas Transporter, Fast and Furious, Los Mercenarios, las dos entregas de Megalodón y Shelter: El protector. Además, el actor británico estrenará el 15 de enero del próximo año Beekeeper 2, secuela del filme de acción estrenado 2024.