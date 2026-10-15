Demencial tráiler de Beekeeper 2 con Jason Statham repartiendo candela al ritmo de Metallica - AMAZON MGM

MADRID, 15 Oct. (CulturaOcio) -

Vuelve el señor de las abejas... y de los mamporros. Jason Statham encarna de nuevo a Adam Clay en Beekeeper 2, la secuela del filme de acción estrenado 2024 que ha presentado su primer y muy intenso tráiler. Las nuevas aventuras del letal agente retirado llegarán a los cines el 15 de enero del próximo año.

"Ahora los Beekeepers se han revelado y tú eres el único que puede detenerlos", advierte Wallace Westwyld, el personaje interpretado por Jeremy Irons, al inicio de un adelanto que ya adelanta que la trama de la secuela, intrincada, intrincada... no es.

"Los Beekepers quieren el control absoluto del Gobierno y están dispuestos a matar a todo el que se interponga", explica sucintamente el propio Irons en el adelanto mientras suenan los primeros compases de la mítica For Whom The Bell Tolls, uno de los himnos de Metallica, y se suceden contundentes, y el algunos casos disparatadas, secuencias de acción.

"Cuando la organización de los Beekeepers se rebela e intenta asumir el control del gobierno, Clay se ve arrastrado de nuevo al combate y debe enfrentarse a los que le transformaron en quien es", adelanta la sinopsis oficial del filme cuyo guión firman Kurt Wimmer y Zak Penn.

Dirigida por Timo Tjahjanto, responsable de títulos como The Night Comes for Us o Nadie 2 que toma el testigo de David Ayer, el reparto de la secuela, encabezado por Statham e Irons, lo completan Pom Klementieff (Guardianes de la galaxia), Jemma Redgrave (Doctor Who), Emmy Raver-Lampman (The Umbrella Academy), Adam Copeland (Percy Jackson y los dioses del Olimpo), Bobby Naderi (Under the Shadow) y Yara Shahidi (Peter Pan & Wendy).