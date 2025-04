Jason Momoa confirma su regreso a Arrakis en Dune 3: Messiah

MADRID, 1 Abr. (CulturaOcio) -

Dune: Messiah (El Mesías de Dune) tiene su fecha de estreno en cines prevista para el 18 de diciembre de 2026. Jason Momoa ha confirmado que se pondrá a las órdenes de Denis Villeneuve para retomar su rol en esta tercera entrega de la saga como Duncan Idaho.

"Bueno, no sé si me voy a meter o no en un lío. Pero es igual que en Juego de Tronos, ¿me entiendes?", admitió Momoa en declaraciones a Entertainment Weekly.

"Si no has leído los libros, no es culpa mía. Estoy de vuelta. Me has metido en un embrollo", añadió en tono humorístico el actor sobre Idaho.

El formidable espadachín se sacrificó protegiendo a Paul Atreides (Timothée Chalamet) y Jessica (Rebecca Ferguson) del ataque de los Sardaukar en Dune: Parte 2. Su destino parecía sellado, pero en la obra de Frank Herbert, el cadáver de Idaho acaba en manos de los tleilaxu, una raza experta en ingeniería genética.

A raíz del ADN de su cadáver, crean un ghola, una suerte de clon de Idaho. Esta réplica sin recuerdos va recordando quién es gradualmente. Tras recuperar todos sus recuerdos pasados y poderes, Duncan termina perfilándose como una figura crucial para el Imperio.

Más allá del regreso de Momoa como Idaho en Dune 3, el filme supondrá la despedida de Villeneuve al frente de la franquicia, pero sin pretender por ello poner punto final a la misma.

"Creo que sería una buena idea para mí asegurarme de que en Dune: Messiah haya semillas del proyecto si alguien quiere hacer algo más después, porque son libros hermosos", explicó el pasado septiembre al podcast Little Gold Men.

Fue el pasado enero cuando se dio a conocer, de hecho, que Warner quería aprovechar el tirón de la saga, con o sin la implicación de Villeneuve. Las últimas informaciones situaban al director de Jurassic World: El renacer, Gareth Edwards, para ponerse a los mandos de un cuarto filme.

Las dos primeras entregas de la saga fueron todo un éxito, tanto de crítica como de audiencia. Estrenada en 2021, Dune: Parte 1 reunió 10 nominaciones a los Oscar, alzándose finalmente con seis estatuillas. Su secuela obtuvo 5 nominaciones, llevándose el galardón a mejores efectos especiales y sonido. Ambos filmes han recaudado más de 1.100 millones de dólares en la taquilla internacional.

Dune: Messiah ambientará su trama 12 años después de los sucesos de la anterior. En cuanto al reparto, Timothée Chalamet volverá como Paul Atreides, Zendaya como Chani, Florence Pugh como la princesa Irulan y Anya Taylor-Joy como Alia Atreides, entre otros muchos.