Jason Momoa rompe su silencio sobre su separación de Lisa Bonet en la premiere de The Batman

MADRID, 2 Mar. (CulturaOcio) -

Este lunes 1 de marzo se celebró en Nueva York la premiere de The Batman, cinta de Matt Reeves protagonizada por Robert Pattinson. Zoe Kravitz interpreta a Catwoman en la cinta y, aunque su madre, Lisa Bonet, no asistió al evento, sí lo hizo su expareja, Jason Momoa.

"Estamos muy orgullosos. Lisa no pudo estar aquí, así que aquí estamos mis hijos y yo. Estamos muy emocionados de estar aquí... Seguimos siendo familia, ¿sabes?", declaró a Entertainment Tonight Jason Momoa, que tiene dos hijos en común con Bonet.

En enero ambos anunciaron en Instagram su separación tras 16 años juntos. "Compartimos esto no porque pensemos que es de interés periodístico, sino para que, a medida que avanzamos en nuestras vidas, podamos hacerlo con dignidad y honestidad. El amor entre nosotros continúa. Nos liberamos mutuamente para ser quienes estamos aprendiendo a ser", rezaba la publicación, que posteriormente fue eliminada.

Sin embargo, según HollywoodLife ambos habrían intentado darse una segunda oportunidad. "Jason volvió a vivir con Lisa hace unas dos semanas y han vuelto a estar juntos. Decidieron arreglar las cosas en lugar de tirar la toalla porque han invertido mucho el uno en el otro", contó una fuente.

El protagonista de Aquaman fue captado a finales de enero por las cámaras viviendo en una lujosa autocaravana aparcada dentro la propiedad de un amigo en California, cerca de donde hasta la fecha residía junto a su familia.

En cualquier caso, Momoa no ha dejado de demostrar públicamente su apoyo a la hija de Lenny Kravitz por su papel en The Batman. "Ella va a ser enorme. Es guapa, es talentosa, va a arrasar", declaró el actor a Entertainment Tonight en 2019. The Batman, que también cuenta en su reparto con Paul Dano, Andy Serkis, Colin Farrell, Jeffrey Wright, Peter Sarsgaard y John Turturro, entre otros, llega a los cines españoles este viernes 4 de marzo.