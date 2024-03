MADRID, 4 Mar. (CulturaOcio) -

Dune Parte Dos ha llegado a los cines donde está arrasando convertida ya en el mejor estreno de lo que va de año. Y aunque tanto como el público como gran parte de la crítica resplada sin fisuras la épica continuación de Denis Villeneuve, hay quien no puede alegrarse... por mucho que lo intente. Es el caso de Tim Blake Nelson, un actor cuyo personaje ha sido eliminado del montaje final ya que el director consideró que la película era "demasiado larga".

La incorporación de Tim Blake Nelson, actor que dará vida al villano conocido como El Líder en la cuarta película de Capitán América de Marvel Studios, al elenco de Dune 2 fue anunciada en enero del año pasado. Nunca se reveló qué personaje interpretaba en el filme... y puede que sus secuencias nunca lleguen a ver la luz.

"No creo que tenga libertad para decir qué escena era. Dejaré que Denis lo diga si quiere hablar de ello. Me lo pasé muy bien en el rodaje. Tuvieron que cortarla porque pensó que la película era demasiado larga", explica el intérprete en una entrevista concedida a MovieWeb en la que, a pesar de no dar más detalles de su personaje, sí reconoce que le dolió mucho que su trabajo quedase en la sala de montaje.

"Tengo el corazón destrozado por eso, pero no siento rencor. Me encantó y no puedo esperar para rodar cualquier otra cosa con él, algo que planeamos hacer seguro", señaló en referencia a Villeneuve, al que dice no guardar ningún tipo de resentimiento.

Los rumores apuntan a que Nelson daba vida al Conde Hasimir Fenring en la película. En los libros, este personaje es una influyente figura política cercana al Emperador Shaddam IV (Christopher Walken) del que es amigo y consejero. Sus habilidades de lucha y su estrecha relación con el Emperador lo convierten en una figura bastante poderosa.

Precisamente, la esposa de Fenring es la Bene Gesserit Lady Margot Fenring, quien sí que aparece en Dune Parte Dos, interpretada por Léa Seydoux. La película sí que también refleja el plan a gran escala de las Bene Gesserit: un elititsta programa secreto de mejora genética con el objetivo de alumbrar el líder perfecto, el Kwisatz Haderach, un ser clarividenete que pueda regir todo el imperio galáctico de forma efeciva, pacífica y estable. Pero, puede que por falta de tiempo, el filme de Villeneuve pero no explica la paraticipación de Fenring en el programa ni explora la interesante relación de él y esposa con el Emperador.