Jason Momoa da por muerto a su Aquaman y ya piensa en Lobo

Jason Momoa se despide definitivamente de Aquaman en El Reino Perdido. Y con motivo del estreno en cines del filme, el actor ha confesado que no se esperaba interpretar al héroe atlante cuando le ofrecieron formar parte del Universo DC, sino a Lobo, un papel que dice es perfecto para él. Y finalmente, ha respondido si llegará a darle vida o no en la nueva era que están erigiendo James Gunn y Peter Safran.

Aquaman y El Reino Perdido supondrá el fin del Universo Extendido DC, el otrora conocido como Snyderverse. Pero, además, será la última ocasión en la que Momoa encarne al rey atlante; lo que no significa, ni mucho menos, que no pueda interpretar en el futuro a otros personajes de la franquicia.

Ya el pasado mes de octubre, Variety señaló que existía la posibilidad de que tras la cinta de James Wan, Momoa pueda continuar vinculado a la nueva era de la franquicia, encarnando a otro personaje. Ese sería el que durante mucho tiempo han barajado los fans, el salvaje cazarrecompensas intergaláctico llamado Lobo.

Es por lo que, en una reciente entrevista con Fandango, el actor hawaiano, ha decidido poner fin a meses de incesantes rumores, abordando si, finalmente, interpretará o no, en la nueva etapa del Universo DC alczarniano más feroz de la galaxia. "Lobo* solía coleccionar los cómics, ahora ya no tanto, pero siempre fue mi favorito", señaló Momoa.

"Siempre he querido interpretarlo porque me chifla ¿Hola? Es sumamente perfecto. Es el papel perfecto. Quiero decir, oye, ¿Si me llaman y me piden que lo hagan? Sería un jodido sí. Eso es seguro. No hay de qué preocuparse. Pero todavía no he recibido esa llamada. Por lo que no quiero publicar ninguna noticia falsa, pero si me llamasen y me piden que haga una audición, seguro que lo haré", sentenció el actor, aclarando que interpretar a Lobo, depende por completo de que se lo pidan.

Creado por Roger Slifer y Keith Giffen en 1983 para el tercer número de Omega Men, Lobo no es solo uno de los villanos más rudos de DC, también es un mercenario y cazarrecompensas. Nacido en el utópico planeta de Czarnia, que él mismo llegó a destruir, tiene una fuerza y resistencia similar o incluso superior a la de Superman y sentido del olfato, además de un factor de regeneración acelerado como el de Lobezno, que hacen de él un enemigo formidable.