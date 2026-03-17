Jane Fonda, contra Barbra Streisand por el tributo a Robert Redford en los Oscar: "Hizo una película con él. Yo cuatro"

Jane Fonda, contra Barbra Streisand por el homenaje a Robert Redford en los Oscar: "Hizo una película con él. Yo cuatro" - CONTACTO

MADRID, 17 Mar. (CulturaOcio) -

La 98.ª edición de los premios Oscar contó con un emotivo homenaje a Robert Redford, que falleció en septiembre de 2025 a los 89 años. Durante el segmento In Memoriam de la Academia, Barbra Streisand recordó su figura e interpretó un fragmento del tema principal de Tal como éramos, película que protagonizaron juntos en 1973. Un tributo al que Jane Fonda ha reaccionado con tono jocoso afirmando que debería haber sido ella la encargada de despedir al actor.

"Quiero saber por qué Streisand estaba allí arriba haciendo eso por Redford. Ella solo hizo una película con él. Yo hice cuatro, tengo más cosas que decir", dijo Fonda durante una entrevista con Entertainment Tonight. Más allá de esa pulla amistosa, la actriz también dedicó unas palabras de afecto al chico de oro de Hollywood, con quien compartió pantalla en La jauría humana (1966), Descalzos por el parque (1967), El jinete eléctrico (1979) y Nosotros en la noche (2017).

"Siempre estuve enamorada de él. Era el ser humano más guapo y tenía unos valores extraordinarios. E hizo muchísimo por el cine, lo cambió e impulsó el cine independiente", indicó la ganadora del Oscar por Klute y El regreso sobre Redford, figura capital de la industria cinematográfica que fundó en 1981 el Instituto Sundance en 1981. Desde esta organización, el actor de Dos hombres y un destino apoyó durante décadas el talento emergente y a los artistas independientes.

EL HOMENAJE OFICIAL DE LA ACADEMIA LLEGÓ CON BARBRA STREISAND

En un In Memoriam marcado por la emoción y por la controversia habitual sobre el distinto tiempo que la Academia dedica a cada difunto, el momento más destacado lo protagonizó Streisand. La cantante y cineasta, de 83 años, subió al escenario para pronunciar unas sentidas palabras sobre Redford y cantar un fragmento de The Way We Were, canción del filme de Sydney Pollack en la que Streisand y Redford interpretaron a dos amantes marcados por sus diferencias.

Antes de cantar, Streisand recordó que Redford rechazó inicialmente el papel porque consideraba que su personaje "no tenía agallas". A partir de ahí, trazó un retrato del intérprete con unas palabras que marcaron uno de los pasajes más emotivos de la noche.

"Bob sí tenía agallas, dentro y fuera de la pantalla. Alzó la voz para defender la libertad de prensa, proteger el medio ambiente y animó a nuevas voces en su Instituto Sundance", recordó Streisand. "Era reflexivo y valiente. Yo le llamaba un vaquero intelectual que trazó su propio camino", expresó la ganadora de ocho Grammy y dos Oscar, que añadió visiblemente emocionada que "le echo de menos ahora más que nunca, aunque le encantaba tomarme el pelo".

Barbra Streisand nos regala un momento precioso en esta gala de los #Oscars2026. pic.twitter.com/YI2bDwf1eX — Movistar Plus+ (@MovistarPlus) March 16, 2026

Acto seguido interpretó un fragmento The Way We Were, acompañada por la orquesta de la gala. La intervención tuvo además un valor excepcional porque supuso una de las escasas actuaciones en directo de Streisand en los últimos años y su primera interpretación musical en los Oscar desde 2013, cuando también cantó The Way We Were para recordar a Marvin Hamlisch tras su fallecimiento.

Barbra Streisand honors the late Robert Redford at the 2026 #Oscars pic.twitter.com/AXhfy06C8z — clubheartbreak (@clubheartbreak) March 16, 2026

La canción ocupa un lugar central tanto en la historia del cine como en la de la propia Streisand. Escrita por Alan y Marilyn Bergman junto a Hamlisch, fue número uno en Billboard y ganó el Oscar a mejor canción original y el Grammy a la canción del año, además de quedar unida para siempre al imaginario de Redford y Streisand en uno de los romances más recordado del cine de los años 70.