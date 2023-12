James Gunn señala el gran mal del cine de superhéroes: "Es como porno"

MADRID, 14 Dic. (CulturaOcio) -

James Gunn se ha mostrado tajante en su opinión acerca de una de las tendencias más recurrentes en el cine de superhéroes actual. En muchas producciones de Marvel y DC se incluyen infinidad de cameos de personajes con los que intentar agradar a los fans de tales franquicias. Pero el nuevo responsable de DC Studios no comparte para nada esa estrategia.

A través de la red social Threads, un seguidor le agradeció que para su próxima película, Superman: Legacy, no tratara a los personajes secundarios como simples apariciones sin desarrollo ni justificación. Una forma de abordar el género de superhéroes que Gunn criticó con dureza en su respuesta.

"A eso lo llamo 'porno de cameos' y ha sido uno de los peores elementos de las películas de superhéroes recientes. Si un personaje está en una película, debe tener una razón para estar allí a nivel de historia", explica el cineasta. Unas palabras que llegan después de que algunos fans mostraran su preocupación por el amplio reparto de Superman: Legacy.

En el filme, que será el primero del nuevo Universo DC, aparecerá David Corenswet como Superman, pero también Rachel Brosnahan como Lois Lane, Nicholas Hoult como Lex Luthor, Skyler Gisondo como Jimmy Olsen, Anthony Carrigan como Metamorfo, Edi Gathegi como Mister Terrific, Nathan Fillon como Guy Gardner (Linterna Verde) e Isabela Merced como Chica Halcón.

Ante tal avalancha de personajes de los cómics, los fans de DC veían la posibilidad de que Gunn se hubiera extralimitado en su guion de Superman: Legacy y que muchos de ellos acabaran siendo cameos absurdos e innecesarios. Con su posicionamiento contrario a las apariciones esporádicas en los filmes de superhéroes, el director ha querido tranquilizarlos.

"No me importan los cameos reales: si es un vistazo o un momento, un huevo de Pascua. Lo que me molesta es cuando destrozan una historia elegante metiendo a los personajes con calzador; no están ahí porque la historia lo requiera, sino por alguna otra razón", matizaba después. Superman: Legacy se estrenará en cines el 11 de julio de 2025.