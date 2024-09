El monstruoso arranque del Universo DC de James Gunn ya tiene fecha

MADRID, 5 Sep. (CulturaOcio) -

Creature Commandos, la primera producción del nuevo Universo DC de James Gunn, ya tiene fecha de estreno. La serie de animación para adultos, de siete episodios, escrita y producida por el propio Gunn, se estrena el jueves 5 de diciembre en Max, y emitirá un episodio semanal hasta el 16 de enero.

"Creature Commandos sigue la pista de un equipo secreto de monstruos encarcelados reclutados para misiones consideradas demasiado peligrosas para los humanos. Cuando todo lo demás falla... ellos son tu última y peor opción", señala la sinopsis oficial de la serie.

El reparto de voces de la serie incluye a Steve Agee como Economos, Maria Bakalova como Princesa Ilana, Anya Chalotra como Circe, Zoe Chao como Nina Mazursky, Frank Grillo como Rick Flag Senior, Sean Gunn como GI Robot & Weasel, David Harbour como Frankenstein, Alan Tudyk como Dr. Phosphorus, Indira Varma como La Novia y Viola Davis como Amanda Waller.

Y si el 5 de diciembre arrancará el nuevo DCU en Max, habrá que esperar hasta el próximo verano, concretamente hasta el 11 julio de 2025, para que la la macrofranquicia dé el pistoletazo de salida en gran pantalla. Lo hará con el estreno de la nueva película de Superman que estará protagonizada por David Corenswet como Kal-El y que contará en su reparto con Rachel Brosnahan como Lois Lane, Isabela Merced como Hawkgirl, Eddie Gathegi como Mr. Terrific, Nicholas Hoult como Lex Luthor, Nathan Fillion como Guy Gardner/Green Lantern, Skyler Gisondo como Jimmy Olsen, Anthony Carrigan como Rex Mason/Metamorpho, Sara Sampaio como Eve Teschmacher o Wendell Pierce como Perry White.

Entre otras de las producciones que formarán parte Gods and Monsters, la primera fase o capítulo del nuevo Universo DC, están otras series como Green Lantern Corps, la serie sobre el origen de Wonder Woman titulada Paradise Lost o el debut del atípico superhéroe Booster Gold y filmes como la nueva película de Batman titulada The Brave and the Bold, la cinta de Supergirl protagonizada por Milly Alcock o la adaptación cinematográfica de La Cosa del Pantano (Swamp Thing).