Matthew McConaughey y Ewan McGregor, candidatos para Hal Jordan en la serie de Green Lantern

Josh Brolin estaría negociando con DC su fichaje como Hal Jordan en Lanterns, la serie en imagen real de Linterna Verde. No obstante, el actor que diera vida a Thanos en el Universo Marvel no es el único candidato para portar el anillo esmeralda. Y es que, si este no aceptara el papel, James Gunn baraja otros dos nombres de alto nivel: Ewan McGregor y Matthew McConaughey.

Hace apenas un par de días, el sobradamente conocido 'insider' Jeff Snider aseguraba que a Brolin le habían ofrecido el papel de Hal Jordan. Ahora, también ha sido él quien ha revelado que el estudio también tiene en su punto de mira a McGregor y McConaughey, posibles candidatos en el caso de que no se llegue a un acuerdo con el protagonista de No es país para viejos o Sicario.

En todo caso, los tres actores tienen una edad similar, entre 53 y 56 años, lo que significa que la ficción de DC contará con una versión más madura del personaje. De hecho, según Nexus Point News ya está en marcha la audición para encontrar al intérprete que encarne a John Stewart, el joven Linterna Verde al que Jordan toma bajo su tutela en los cómics.

Independientemente de qué actores que acaben protagonizando la ficción, Lanterns tiene previsto arrancar con su producción en enero de 2025, quizá en vistas de estrenarse en 2026. La ficción seguirá principalmente a Jordan y Stewart, según anunció James Gunn en su día, si bien aparecerán otros miembros de los Linterna Verde. De hecho, se espera que Nathan Fillion, que hará su debut como el Linterna Verde Guy Gardner en la nueva aventura cinematográfica de Superman (que llegará a los cines el 11 de julio de 2025), repita su papel en la serie.

Respecto a la trama de la ficción, Gunn señaló que "era casi como True Detective", según recoge ComicBookMovie. Así, los Linterna Verde son como "policías espaciales" que, vigilando la Tierra, "descubren un misterio aterrador que se vincula a nuestra historia más grande del DCU".

El pasado mes de junio, Max dio a conocer que contará con Chris Mundy (Ozark) como showrunner de los ocho episodios de Lanterns, mientras que Tom King (Supergirl: Woman of Tomorrow) y Damon Lindelof (Prometheus) serán los productores ejecutivos de la ficción. Los tres están trabajando ya en el guion del capítulo piloto.