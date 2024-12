Hilarante avance de Creature Commandos, la serie de James Gunn inaugura el universo DC

MADRID, 2 Dic. (CulturaOcio) -

El nuevo universo DC que James Gunn y Peter Safran están armando echará oficialmente a andar este jueves 5 de diciembre con el estreno en Max de Creature Commandos. La serie de animación ha revelado un fragmento que avanza el tono irreverente y cómico que predominará entre los monstruosos personajes a lo largo de los siete episodios que la componen.

El adelanto, de apenas un minuto de duración, muestra a algunos miembros del grotesco equipo reclutado por Amanda Waller (a la que vuelve a poner voz Viola Davis) dirigiéndose a una misión subidos en un avión militar. "Sé que no estáis especialmente entusiasmados con esta misión", dice el líder del peculiar grupo de antihéroes, Rick Flag Sr. (Frank Grillo). "General, creo que nos has entendido mal. Estamos encantados de estar aquí y servir a nuestro país", ironiza Doctor Fósforo (Alan Tudyk) frente a la desganada mirada de la novia de Frankenstein (Indira Varma).

"G.I. Robot está detectando malestar", avisa el metálico personaje mientras ve como Weasel roe ansioso su cinturón de seguridad. "Podría ser que tenga miedo de que descubran que es escoria Nazi", amenaza el robótico soldado, apuntando con su fusil a la comadreja. La voz de ambos disparatados papeles la pone Sean Gunn, hermano del copresidente de DC Studios y colaborador habitual del cineasta.

First clip from James Gunn’s ‘CREATURE COMMANDOS’



Releasing December 5 on Max. pic.twitter.com/rv8uaZHyGP