La nueva versión de Superman, protagonizada por David Corenswet, llegará a los cines el 11 de julio de 2025. James Gunn, su director y guionista, además de copresidente de DC Studios, ha dado su contundente parecer sobre recientes filtraciones que revelaban ante los fans quién era el gran villano de la película, reventando así buena parte de su trama.

En este caso, han sido unas figuras de McFarlane Toys las que han desatado la cólera de los seguidores del Universo DC. ¿La razón? Dos de ellas, con el nombre de "Kaiju" y "Lex Luthor con Baby Kaiju", parecen respaldar que el infame criminal al que pondrá rostro Nicholas Hoult en el filme creará un monstruoso ser para enfrentarse al Último Hijo de Krypton.

Sin embargo, la tercera figura es la que ha llamado más la atención, ya que en ella aparece Ultraman (Superman Movie), desvelando que este villano de Tierra-2, donde todas las contrapartidas de la Liga de la Justicia son criminales, será el gran antagonista de la cinta, arruinando así la sorpresa. Gunn ha salido a la palestra tras ser abordado por un incondicional en su cuenta de Threads, donde explicó que necesita dar el visto bueno a MacFarlane antes de que fabriquen cualquier figura, y que personalmente no considera que lo aparecido en estas figuras sea un spoiler.

"No estoy seguro de a qué te refieres, pero tengo que aprobar todas las figuras. Y no creo que ninguna de ellas arruine nada", sentenció el director, guionista y productor, dejando claro que para él estos productos de coleccionista no representan ningún tipo de spoiler.

En todo caso, la figura de McFarlane solo confirma lo que ya se venía sospechando desde hace varios meses. Y es que el misterioso personaje que aparecía en las fotos filtradas del set de rodaje, cuya siniestra apariencia recordaba al Negro Oscuro de The Boys, con una descomunal "U" en el pecho, es, efectivamente, Ultraman y no el imponente clon de Superman llamado Ulysses, como venían señalando algunos.

Por otra parte, además de Corenswet, Superman, escrita y dirigida por Gunn, también cuenta en su reparto con Isabela Merced como Hawkgirl, Eddie Gathegi como Mr. Terrific, Nicholas Hoult como Lex Luthor, Rachel Brosnahan como Lois Lane, Skyler Gisondo como Jimmy Olsen, Anthony Carrigan como Rex Mason/Metamorpho, Sara Sampaio como Eve Teschmacher, Wendell Pierce como Perry White, Neva Howell como Martha Kent, Pruitt Taylor Vince como Jonathan Kent, Mikaela Hoover como Cat Grant y Christopher MacDonald como Ron Troupe.

Además, se espera que Milly Alcock (La Casa del Dragón) haga su debut como Kara Zor-El en la película antes de levantar el vuelo en su propio filme, Supergirl: Woman of Tomorrow, que, dirigida por Craig Gillespie (Cruella), tendrá a Matthias Schoenaerts (El régimen) encarnando a su gran antagonista.