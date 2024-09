El Pingüino confirma el año exacto en que se desarrolla The Batman

El Pingüino confirma el año exacto en que se desarrolla The Batman - WARNER BROS.

MADRID, 30 Sep. (CulturaOcio) -

Tras el estreno en 2022 de The Batman, Max ha ampliado el universo creado por Matt Reeves con El Pingüino, serie spin-off protagonizada por Colin Farrell. Los fans ya han podido ver el segundo episodio que en su tramo final ha confirmado el timeline en el que tiene lugar el largometraje.

The Batman presentó a un caballero oscuro que ya llevaba más de un año combatiendo el crimen en Gotham. En la película, el héroe se enfrenta a Enigma que, antes de ser detenido y activar desde Arkham los atentados que acabaron con cientos de vidas e hicieron colapsar la ciudad, mató al jefe criminal Carmine Falcone. El Pingüino tiene lugar solo una semana después, y las consecuencias de un nuevo asesinato en el episodio 2 han confirmado la fecha exacta tanto de The Batman como de la nueva ficción.

Dado que Oz Cobb mató al hijo de Carmine, Alberto Falcone, en el episodio 1 de El Pingüino, el que fuera heredero de la familia criminal Falcone es enterrado en el mausoleo familiar en el episodio 2. El grabado en su tumba confirma la fecha exacta de su muerte: 13 de noviembre de 2022. Esto confirma que tanto The Batman como la serie de El Pingúino también tiene lugar a finales de 2022.

Hasta ahora, algunas pistas indicaban que The Batman podría estar ambientada en 2019. La cinta se filmó el mismo año, y la intención era crear una Gotham City contemporánea. Sin embargo, la pandemia de coronavirus obligó a posponer varias producciones cinematográficas, lo que provocó retrasos, por lo que el estreno de The Batman en cines no se produjo hasta 2022.

El Pingüino ahora ha confirmado que tiene lugar en 2022, ya que el año nunca se especificó en la película. Esto también coincide con los comentarios hechos por el director de la serie, Craig Zobel, durante una entrevista con Screen Rant sobre el episodio 2.

"Realmente no puedo hablar por Matt al cien por cien, pero mi impresión fue que Matt había decidido la línea temporal incluso antes de que Lauren LeFranc hubiera comenzado a elaborar la historia y que sin duda se suponía que sería 2022. Simplemente tal vez así fue. No lo mencionan directamente en la película, pero creo que el regalo de esa película es que es un mundo con una apariencia muy específica", declaró.