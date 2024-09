Así reescribe El Pingüino la historia de Robin, el escudero de Batman

MADRID, 24 Sep. (CulturaOcio) -

El primer y trepidante episodio de El Pingüino ha llegado cargado de importantes revelaciones y referencias al universo de Batman. Y una de las más curiosas no habrá pasado desapercibida para los fans más conocedores de las historias del caballero oscuro. Y es que parece que la serie spin-off de The Batman le ha dado al taimado criminal Oswald Cobb (Colin Farrell) su propio Robin.

La trama de El Pingüino arranca con Cobb reuniéndose con Alberto (Michael Zegen), el hijo del recientemente Carmine Falcone y hermano de Sofía (Cristin Milioti) en el Iceberg Lounge. Tras unas copas (y algo más) la conversación sube todo y después de que Alberto se burle de Oz, éste descerraja varios disparos a quemarropa sobre el nuevo, y muy breve, jefe de la mafia de Gotham.

Consciente de que se ha dejado llevar por sus emociones y de que su arrebato puede ser un error fatal, Cobb necesita deshacerse del cadáver y debe hacerlo cuanto antes. Así, cuando el indeseable criminal va a por su coche, aparcado cerca de su club, se topa con varios pandilleros que intentan robar las llantas de su lujoso, y llamativo, Maserati púrpura. Cobb consigue persuadirlos encañonándolos primero y después disparando con su revolver.

Aunque la mayoría de los jóvenes delincuentes huyen despavoridos, Oswald fija su atención en uno de ellos y termina reclutándolo. Se trata de Víctor Aguilar (Rhenzy Feliz), quien acaba ayudándolo a hacer desaparecer el cuerpo de Alberto Falcone. Sin embargo, Sofía identifica al Pingüino como autor del asesinato de su hermano al ver los agujeros de bala en la carrocería morada de su coche y seguir el rastro de uno de los amigos de Víctor para desmontar la coartada de Cobb.

Pero Oswald es un tipo listo e idea, con la valiosa ayuda de Víctor, un complejo plan para que el antiguo capo del crimen, Sal Maroni (Clancy Brown), cargue con el muerto... literalmente. El capítulo termina con Cobb y su nuevo compañero de fechorías brindando, mientras el joven le pide al Pingüino ser su protegido.

Y es en la presentación de Victor, al que Oz sorprende robando su coche, donde muchos han encontrado un claro paralelismo con la forma en la que Batman conoció a Jason Todd, el segundo Robin que fue creado en 1983 por Gerry Conway y Don Newton, y al que el caballero oscuro también sorprendió robándole una llanta de su coche.

Colin Farrell:



"Victor and Oz are kind of like the upside down Batman and Robin. Victor is his cohort, his conciliary. He's somebody that Oz sees very clearly doesn't have much going on in his life and decides that he might come in very useful, somebody that he can manipulate. pic.twitter.com/4wnLYNQWMV