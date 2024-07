James Gunn desvela el nuevo logo oficial de Superman

MADRID, 12 Jul. (CulturaOcio) -

El próximo 11 de julio llegará a los cines la nueva versión cinematográfica de Superman. Una cinta escrita y dirigida por James Gunn con la que se iniciará, al menos en lo que la gran pantalla se refiere, el nuevo Universo DC. Y a un año del estreno, el propio Gunn ha compartido con los fans la primera imagen oficial del nuevo emblema que lucirá en su pecho el poderoso héroe encarnado, en esta ocasión, por David Corenswet.

Para muchos, el símbolo con la imponente 'S' que Kal-El luce siempre en su uniforme kryptoniano es un símbolo de esperanza. Fue el pasado mes de mayo cuando Gunn lanzó la primera imagen oficial de Corenswet enfundado en el traje del hombre de acero. Ahora, el cineasta ofrece un plano detalle del logotipo oficial del nuevo Superman.

Lo ha hecho a través de su cuenta de Threads en Instagram, donde asegura que la cinta se estrenará en su correspondiente fecha de estreno. "Dentro de un año exactamente Superman se estrenará en todo el mundo", ha publicado el también copresidente de DC Films, acompañando su mensaje la imagen del renovado emblema de Superman.

Se trata, como puede apreciarse, de una versión más simplificada que las anteriormente vistas en las distintas adaptaciones del personaje en la gran o pequeña pantalla. Uno de los aspectos que más llaman poderosamente la atención es que el marco exterior del emblema no es rojo, sino de un tono amarillo.

Official look at the #Superman logo



(via @JamesGunn) pic.twitter.com/8MqpOtjk6l