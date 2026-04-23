El tráiler de Clayface esconde un guiño al Joker y... ¿La broma asesina? - WARNER/DC

MADRID, 23 Abr. (CulturaOcio) -

Ya ha salido a la luz el primer tráiler de Clayface, que llegará a los cines el próximo 23 de octubre. La película se centra en el mítico villano cambiaformas de Batman y si bien no hay ningún indicio de que el caballero oscuro vaya hacer una aparición estelar, sí que parece haber un pequeño guiño a otro icónico habitante de Gotham en el breve adelanto.

Una de las imágenes del teaser muestra una silueta oscura en un callejón donde lo que verdaderamente llama la atención es un cartel dominado por un inquietante payaso, que parece anunciar algún tipo de parque de atracciones. "¡Emoción y adrenalina por aquí!", reza el mural.

Aunque esto no confirma explícitamente la existencia del Joker en este universo, es inevitable que haga sonar todas las alarmas. Y es que, cualquier imagen o elemento que recuerde vagamente a un payaso, sobre todo tratándose de una ficción ambientada en la sombría Gotham (algo que queda confirmado gracias a un coche de policía de la ciudad), hace pensar inmediatamente en el infame villano.

De hecho, a pesar de que el cartel podría no estar haciendo una referencia explícita a ninguna versión del personaje, puede argumentarse que evoca a Batman: The Killing Joke (La broma asesina), una de las historias más influyentes de la histórica enemistad entre el murciélago y el Príncipe Payaso del Crimen, que cuenta con una película de animación para mayores de 18 años.

ANTERIORES REFRENCIAS AL JOKER EN EL SET DE RODAJE

Cabe decir que esta no es la primera vez que se especula sobre la irrupción del Joker en el DCU a través de Clayface. Y es que, durante el rodaje del filme, ciertas imágenes mostraban referencias mucho más directas al célebre archienemigo de Batman.

"La corrupción es el enemigo del pueblo. Marcha contra la GCPD. Park Row, Gotham. Este sábado a las 2 p.m. Únete al Joker", rezaba un revelador cartel del set. Otras imágenes mostraban un interesante grafiti en el que podía leerse "The Jokers".

Have fun with these! This was took yesterday by myself as the set was getting put together pic.twitter.com/vo0Zu99Ibf — widow (@whitewidow616) September 9, 2025

A Joker reference was spotted on the set of ‘Clayface’



Grafitti says ‘The Jokers’ 🃏



📷 @lilyfnrose pic.twitter.com/actfYJXwaB — Culture Crave 🍿 (@CultureCrave) August 30, 2025

Así, es muy posible que, aunque no aparezca en carne y hueso en Clayface, el Príncipe Payaso del Crimen sea ya una figura establecida en el nuevo DCU que, por otro lado, todavía no tiene Batman (el actual Batman de Robert Pattinson está fuera del universo de Gunn y Safran).

Clayface, que ha recibido una calificación R (para mayores de 18 años) es una cinta de 'body horror' (terror corporal), que cuenta con James Watkins en la dirección, a partir de un guion inicialmente desarrollado por Mike Flanagan y con reescritura de Hossein Amini. La cinta está protagonizada por Tom Rhys Harries y cuenta en su elenco con Naomi Ackie, Max Minghella y Eddie Marsan.