James Gunn anticipa la llegada de dos Guardianes de la Galaxia al Universo DC

MADRID, 22 Ago. (CulturaOcio) -

James Gunn es un cineasta muy acostumbrado a dar trabajo a algunos de sus mejores amigos dentro de la industria. Es el caso de Nathan Fillion o de Michael Rooker, entre otros. Por ello, el nuevo presidente de DC Studios ha dejado caer que podría contar con dos intérpretes de Guardianes de la Galaxia para su Universo DC.

Se trataría de Chris Pratt y de Pom Klementieff, actores de Star Lord y de Mantis en la trilogía de Marvel que él escribió y dirigió. Gunn mantiene una gran relación con ambos. Por ello, algunos fans le han preguntado por las posibilidades de verlos en el DCU. A través de la red social Threads, un seguidor le indicaba que le encantaría verlos interpretándose a sí mismos en la segunda temporada de El Pacificador.

La respuesta de Gunn fue negativa, pero lo hizo de una forma en la que anticipaba igualmente el fichaje de Pratt y Klementieff. "Hay razones por las que no quiero que esos actores se interpreten a sí mismos en el DCU", señalaba el creativo.

Unas palabras bajo las que parece subyacer la intención de Gunn de contar con los dos intérpretes, y amigos, en su nueva franquicia. Si no quiere darles el papel de sí mismos, es probable que sea porque ya tiene en mente otros personajes que ofrecerles en futuros proyectos.

La propia Klementieff ya había confirmado anteriormente que se ha reunido con el director para debatir acerca de su rol en el DCU. "No os lo puedo decir, pero hemos tenido conversaciones y ya estamos haciendo planes. Pero aún no hay nada confirmado", contaba en una entrevista a Variety. "Hay un personaje específico, pero no puedo decirlo. Conocía al personaje y pensé que sería jodidamente genial", añadía.

En el caso de Pratt, él no se ha pronunciado al respecto. Pero los rumores apuntan a que sería uno de los principales candidatos para convertirse en el superhéroe Booster Gold. Este personaje tendrá una serie propia que formará parte del Capítulo 1 del DCU, titulado Dioses y Monstruos.