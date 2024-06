Drama en DC: El unfollow de Gal Gadot (Wonder Woman) a James Gunn

MADRID, 2 Jun. (CulturaOcio) -

Gal Gadot ha interpretado a Wonder Woman en diferentes producciones del ya extinto Snyderverse. Con el reinicio del Universo DC, de la mano de James Gunn y Peter Safran,, la continuación de Gadot estuvo durante un tiempo en el aire y, finalmente, parece que está descartada. Algo que ha provocado el malestar de Gadot, un desacuerdo que la actriz israelí ha expresado ha dejado de seguir a Gunn en Instagram.

Gunn tomó los mandos del DCEU en enero de 2023, y desde entonces, los rumores sobre la vuelta de Gadot como Wonder Woman tomaban un rumbo parecido al de Henry Cavill como Superman. Aunque se esperaba que Gadot participase en una tercer entrega de la superheroína, tal y como ella misma aseguró, su contrato con DC terminó en diciembre 2022. Wonder Woman 3, con Patty Jenkins de nuevo como directora, fue cancelada por Gunn y Safran y el contrato de Gadot no se ha renovado, según ha informado ComicBook.

La actriz fue elegida por Zack Snyder para interpretar a la Mujer Maravilla, apareciendo por primera vez como la superheroína en Batman v Superman: El Amanecer de la Justicia, que recaudó más de 873 millones de dólares. La Wonder Woman de Gadot también protagonizó la Liga de la Justicia, la versión del Snyder Cut de Liga de la Justicia y más recientemente hizo un cameo en The Flash. Además, el personaje de Gadot ha contado con dos películas en solitario, Wonder Woman que vio la luz en 2019 y Wonder Woman 1984 que se lanzó en 2020.

El reseteo del DCEU por parte de Gunn y Safran trae consigo nuevos títulos. Uno de ellos es Paradise Lost, serie basada en Themyscira, una localización clave en los cómics de DC. Esta ficción se ambientará antes del nacimiento de Diana Price, aka Wonder Woman. Pese a que se esperaba que Gadot interpretarse de nuevo a este personaje en la serie, este unfollow parece indicar que Gunn ha decidido renovar también el rostro de Price.

Gal Gadot has unfollowed James Gunn 🫢 pic.twitter.com/4TH9y6BKbh — President Of Physical Media (@PhysicalMedia_) May 29, 2024

Algunos seguidores creen que Eiza González puede tomar el relevo de Gadot como la nueva Mujer Maravilla por los movimientos en redes de la actriz. Esto vendría a confirmar las informaciones que apuntan a que David Zaslav, el CEO de Warner Bros. Discovery, ha pedido a Gunn que renueve los rostros de los héroes, para conseguir así actores más "baratos".

Gadot sería una las estrellas reemplazadas por este motivo, así como el paso de Henry Cavil, sustituido por David Corenswet como Superman o el reciente fichaje de Milly Alcock como Supergirl.

El nuevo y renovado DCU arrancará oficialmente este 2024 con la serie Creature Commandos, que todavía no tiene fecha de estreno. El siguiente proyecto será Superman, escrita y dirigida por Gunn y protagonizada por David Corenswet y Rachel Brosnahan como Clark Kent y Lois Lane, respectivamente. El filme se estrenará en cines el 11 de julio de 2025 y dará comienzo a la nueva saga de películas del DCU.