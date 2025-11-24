Billie Eilish dirigirá junto a James Cameron la película en 3D de su gira, que ya tiene fecha de estreno

MADRID, 24 Nov. (CulturaOcio) -

Acompañada por James Cameron, Billie Eilish prepara su salto más ambicioso al cine con una película-concierto en 3D basada en su gira mundial Hit Me Hard and Soft. Codirigida por el realizador de Titanic y Avatar y por la propia cantante, el largometraje llegará a los cines el 20 de marzo de 2026 y se concibe como una experiencia inmersiva con vocación de trasladar al público la atmósfera y la potencia visual del directo.

"Esta ha sido una de mis giras favoritas de toda mi vida, y poder capturarla y codirigir esta película con James Cameron ha sido un sueño hecho realidad. Estoy deseando que la veáis", ha escrito la artista a través de una publicación en Instagram en la que aparece junto al realizador canadiense.

El filme estará distribuido por Paramount Pictures, en colaboración con Darkroom Records, sello creado por el entorno profesional de Eilish, Interscope Films, brazo audiovisual de la discográfica Interscope Records, y Lightstorm Entertainment, la compañía de Cameron.

Esta colaboración entre Eilish y el director de Terminator se insinuó en verano, cuando la propia artista dejó caer en directo que se estaba grabando "algo muy especial" en varias fechas consecutivas de conciertos. "No puedo decir mucho al respecto, pero estoy trabajando en algo muy, muy especial con James Cameron y va a ser en 3D. En estas cuatro actuaciones de Manchester vosotros y yo somos parte de algo que estoy haciendo con él", expresó la cantante ante los asistentes, que aseguró que el cineasta "está en el público en algún lugar, así que no le prestéis demasiada atención".

Eilish no es ajena al formato audiovisual. Su trayectoria reciente incluye el documental Billie Eilish: The World's A Little Blurry, que retrata su ascenso a la fama desde la adolescencia hasta convertirse en un fenómeno global. Ese mismo año estrenó la película-concierto Happier Than Ever: Una carta de amor a Los Ángeles, un especial para Disney+ codirigido por Robert Rodríguez y Patrick Osborne, que combina interpretación en directo con segmentos animados y apariciones de colaboradores como FINNEAS y la Filarmónica de Los Ángeles.

Más tarde participó en el cortometraje animado de Disney+ Los Simpson: Cuando Billie Eilish conoció a Lisa (2022), donde comparte protagonismo con Lisa Simpson en un encuentro musical. Además, en 2022 Eilish ganó el Oscar a mejor canción original por No Time to Die, tema principal de Sin tiempo para morir, categoría que también conquistó en 2024 con What Was I Made For?, canción de Barbie.

La elección de Cameron como codirector adquiere un peso adicional porque el cineasta estrenará antes Avatar: Fuego y ceniza, que llegará a los cines el 19 de diciembre de 2025. Con una duración de 3 horas y 15 minutos, la tercera entrega de la saga retoma la historia aproximadamente un año después de que la familia Sully encontrase refugio en el clan oceánico Metkayina y perdiera a su primogénito Neteyam en el clímax de El sentido del agua. Aún marcados por el duelo, Jake y Neytiri deben decidir si seguir huyendo o enfrentar de una vez por todas a los enemigos que amenazan Pandora.

Avatar continúa siendo uno de los proyectos más exitosos de la historia del cine. La primera película, estrenada en 2009, es la producción más taquillera de todos los tiempos con 2.923,7 millones de dólares recaudados a nivel mundial, mientras que Avatar: El sentido del agua ha amasado 2.343 millones, consolidándose como la tercera cinta más taquillera de la historia, justo por detrás de Vengadores: Endgame y sus 2.799 millones.