James Cameron confiesa el gran error en la escena más icónica de Titanic

MADRID, 1 Dic. (CulturaOcio) -

Estrenada en 1997, Titanic de James Cameron narra la historia de amor de un hombre y una mujer de distintas clases sociales a bordo del barco. La película, protagonizada por Kate Winslet y Leonardo DiCaprio, dejó muchas escenas memorables, pero quizá la más recordada es aquella en la que Jack y Rose están en la proa del barco mientras ella dice: "¡Estoy volando!". Pese a que la secuencia es una de las más icónicas, incluye un error técnico que ahora ha desvelado el director.

En una featurette incluida en el lanzamiento de Titanic en 4K en Blu-ray, Cameron revela que esta escena icónica entre Jack y Rose tiene varias imágenes desenfocadas. Cameron estaba decidido a rodar la escena durante una puesta de sol real, lo que significaba que no había tiempo para repetirla. "Filmamos dos tomas antes de que perdiéramos la luz. La primera: completamente desenfocada. La segunda está desenfocada durante unos cuatro segundos y luego aparece. Y esa es la que está en la película", confesó.

"La hicimos en una puesta de sol real. Lo cual era muy gracioso porque Jim decía: 'La puesta de sol es increíble, ¡vamos, vamos, vamos!'. Y, de repente, Leo y yo básicamente teníamos que subirnos a un montacargas y a una maldita escalera. 'Lo vamos a perder, lo vamos a perder'", agregó Winslet.

Aunque la escena más icónica de la película tiene imágenes borrosas, no se puede negar que Titanic fue una maravilla técnica en su momento. Cameron siempre ha sido un pionero en lo que respecta a efectos visuales y la película de 1997 no es una excepción. A finales de los 90, los efectos visuales no eran tan avanzados como lo son ahora y, sin embargo, la película de Cameron incluye efectos digitales para recrear el barco y su tripulación en varias secuencias.

Para la secuencia del hundimiento del Titanic, por ejemplo, se construyeron enormes partes del barco desde cero, con escenarios sonoros llenos de agua que sirvieron como telón de fondo para gran parte de la acción. Se colocó una réplica de un barco de tamaño real para que pudiera inclinarse en varios ángulos, lo que ayudó a crear la apariencia de un enorme barco hundiéndose en las gélidas aguas del Atlántico Norte.

La razón por la que Titanic ha resistido el paso del tiempo es porque combina los efectos especiales con efectos prácticos y el uso de miniaturas. Si bien Cameron probablemente podría haber vuelto a filmar la escena en cuestión usando una pantalla verde, la puesta de sol real hace que el momento sea aún más especial, incluso aunque incluya unos segundos de metraje desenfocado.