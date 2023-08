La icónica frase de Titanic que Leonardo DiCaprio improvisó

MADRID, 13 Ago. (CulturaOcio) -

Leonardo DiCaprio saltó a la fama mundial con Titanic, cinta de James Cameron coprotagonizada por Kate Winslet. En el filme, que ganó 11 premios Oscar, el actor improvisó una icónica frase que ha pasado a la historia del cine.

La historia de amor entre Jack (DiCaprio) y Rose (Winslet) dio pie a numerosos momentos memorables, pero especialmente famoso es el momento en que DiCaprio dice "Soy el rey del mundo" desde lo alto del barco. "Me la inventé en ese momento", relató Cameron en el programa de la BBC Movies That Made Me.

El cineasta explicó que, tras horas de rodaje, el día estaba a punto de terminar y no encontraba una frase que encajara en la secuencia. Al director se le ocurrió "soy el rey del mundo" y le pidió a DiCaprio que pronunciara la frase al mismo tiempo que abría los brazos.

El actor no parecía convencido con estas indicaciones, pero finalmente siguió la recomendación del director, dando pie a uno de los momentos más icónicos de la gran pantalla.

Cabe destacar que DiCaprio tuvo dudas a la hora de aceptar el papel de Jack Dawson. Cameron consideró a varios actores jóvenes, incluidos Matthew McConaughey y Jared Leto. Luego su atención se centró en DiCaprio, una estrella en pleno auge que ya había recibido una nominación al Oscar por ¿A quién ama Gilbert Grape?

DiCaprio tuvo problemas al leer su primera escena romántica durante una lectura de guion en el casting con Cameron y Winslet. Sin embargo, el director convenció al actor para protagonizar Titanic, de manera que el intérprete rechazó el papel de Dirk Diggler en Boogie Nights.