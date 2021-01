Kate Winslet denuncia el "cruel" acoso contra su cuerpo tras el éxito de Titanic

MADRID, 24 Ene. (CulturaOcio) -

Kate Winslet ha confesado que se sintió muy "intimidada" por la prensa durante la promoción de 'Titanic'. La película de James Cameron le impulsó definitivamente al estrellato y la actriz ha declarado que esto le llevó a que su físico "viviese un continuo escrutinio público".

"Estuve en modo autoprotección de inmediato [después de estrenarse 'Titanic']", declaró Winslet en el podcast WTF de Marc Maron. "De repente todo cambió, del día a la noche. Estuve sujeta a mucho escrutinio sobre mi físico, me criticaron mucho y la prensa británica fue bastante cruel conmigo", denunció.

"Me sentí muy intimidada, siendo honesta. Recuerdo que pensé: 'Esto es horrible y espero que pase'. Definitivamente, pasó, pero me hizo darme cuenta de que, si eso es lo que significaba ser famoso, no estaba lista para ello. La verdad, no", continuó.

"[Justo tras el estreno de 'Titanic'] Aún estaba aprendiendo a actuar, sentía que no estaba preparada para realizar trabajos muy importantes en Hollywood. No quería cometer errores y estropearlo, quería estar mucho tiempo en el juego. Traté estratégicamente de encontrar pequeñas cosas para poder entender un poco mejor mi oficio", explicó Winslet, señalando que también buscaba "mantener cierto grado de privacidad y dignidad".

Tras el éxito de 'Titanic', tanto DiCaprio como Winslet se enfocaron en papeles más enfocados en el prestigio que con una mirada comercial. De hecho, la intérprete ya había sido candidata al Oscar una vez antes del filme de James Cameron, a la mejor actriz de reparto por 'Sentido y sensibilidad', y tras 'Titanic', optó a la estatuilla en cuatro ocasiones más antes de ganarla por 'El lector'.