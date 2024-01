Jacob Elordi sustituye a Andrew Garfield como el monstruo de Frankenstein de Guillermo del Toro

MADRID, 8 Ene. (CulturaOcio) -

Jacob Elordi se convertirá en el monstruo de Frankenstein. El actor de Euphoria acaba de sumarse a la nueva película de Guillermo del Toro, que prepara una adaptación de la mítica novela de Mary Shelley para Netflix. En ella, el intérprete sustituirá a Andrew Garfield, que había sido previamente confirmado para el papel del icónico monstruo, pero que finalmente no estará en el filme.

Tal y como ha anunciado Netflix, Elordi protagonizará la película junto a Oscar Isaac. En joven actor es actualmente una de las figuras de moda en Hollywood tras los estrenos de Saltburn y Priscilla. Según informa Deadline, en la cinta de Del Toro se pondrá en la piel del clásico monstruo.

