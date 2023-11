Jacob Elordi (Euphoria) explica por qué no quiso protagonizar Superman: Legacy de James Gunn

MADRID, 14 Nov. (CulturaOcio) -

David Corenswet tomará el testigo de Henry Cavill y será el nuevo Hombre de Acero en Superman: Legacy. Algunos de los nombres que sonaron para el papel fueron Nicholas Hoult, Tom Brittney o también Jacob Elordi. Ahora ha salido a la luz el motivo por el que el actor de Euphoria no quiso finalmente optar a protagonizar el largometraje.

Elordi era uno de los favoritos de los fans para el rol e incluso las redes sociales se llenaron de fan art del intérprete convertido en Superman. En una reciente entrevista con GQ, a la estrella le preguntaron si se veía dando vida a un superhéroe, a lo que respondió: "No especialmente, no. Siempre me han dicho que dé una respuesta concreta o mi agente se enfadará conmigo. ¡Cualquier cosa puede suceder! Y obviamente cualquier cosa puede pasar, pero a estas alturas de mi vida no me veo teniendo ningún interés en eso. Me gusta hacer lo que vería y me inquieta mucho ver esas películas. Y luego se supone que debo terminar diciendo: '¡Nunca digas nunca!'".

Además, en la entrevista confirmó que fue uno de los candidatos para protagonizar el filme de James Gunn. "Bueno, me pidieron que leyera para Superman. Y eso fue inmediatamente como: 'No, gracias'. Eso es demasiado. Eso es demasiado oscuro para mí", aclaró.

Aunque no se sabe exactamente a qué se refiere Elordi, este comentario podría pistas sobre la trama de la película. Quizá la intención de James Gunn es dar un toque más oscuro a Superman: Legacy, alejándose del tono 'family friendly' de otras cintas de superhéroes.

Además de contar con David Corenswet en el papel del superhéroe, la película estará protagonizada por Rachel Brosnahan como Lois Lane. El elenco también incluirá a Isabela Merced como Chica Halcón, Edi Gathegi como Mister Terrific, Nathan Fillion como Guy Gardner/Linterna Verde y Anthony Carrigan como Metamorfo.

El último trabajo de Elordi es Priscilla, cinta de Sofia Coppola en la que encarna a Elvis Presley. También tiene pendiente de lanzamiento la serie The Narrow Road to the Deep North y las películas Parallel y On Swift Horse.