Guillermo del Toro confirma el villano protagonista de su película cancelada de Star Wars

Durante un tiempo, Guillermo del Toro estuvo trabajando en una película de Star Wars que él mismo iba a dirigir. El guion iba a ser obra de Davis S. Goyer (El Caballero Oscuro), que fue quien confirmó la noticia en el podcast Happy, Sad, Confused hace unas semanas. El cineasta respondió afirmativamente y, ahora, ha dado más detalles sobre aquel proyecto.

"Es cierto. No puedo decir mucho. Quizá un par de letras: 'J' y 'BB'. ¿Eso son tres letras?", comentó entonces Del Toro en un tuit. Las teorías comenzaron a surgir entre los fans, deseosos por saber cómo habría sido la película que Lucasfilm canceló en secreto. Finalmente, se ha dado a conocer la respuesta.

True. Can't say much. Maybe two letters "J" and "BB" is that three letters? https://t.co/qpGaSD3y7F — Guillermo del Toro (@RealGDT) September 21, 2023

"Teníamos el ascenso y la caída de Jabba el Hutt, así que estaba superfeliz", ha desvelado el director durante un evento organizado por Collider. Este villano clásico de Star Wars fue todo un gángser galáctico y señor del crimen afincado en Tatooine, el planeta natal de Anakin Skywalker y donde creció su hijo, Luke Skywalker.

"Estábamos haciendo muchas cosas, pero no es de mi propiedad, no es mi dinero, y acabó siendo uno de esos 30 guiones que se desvanecen. A veces me amarga, a veces no", explica en referencia a la cancelación de la película. "Siempre me dirijo a mi equipo y les digo: 'Buena práctica, muchachos. Buena práctica. Diseñamos un gran mundo. Diseñamos cosas geniales. Hemos aprendido'", relata Del Toro.

"Nunca se puede ser desagradecido con la vida. Sea lo que sea que te mande la vida, hay algo que aprender de ello. Yo confío en el universo. Cuando algo no se da, me digo: '¿Por qué?' Intento dialogar conmigo mismo. '¿Por qué no ha sucedido?' Y cuanto más en contra te pongas del universo, menos te darás cuenta de hacia dónde vas", sentencia, dejando claro que no guarda ningún rencor a Lucasfilm por descartar su proyecto.

Jabba the Hutt apareció por primera vez en Star Wars en El Retorno del Jedi como un malvado y gigantesco ser con forma de babosa que controlaba todo un imperio criminal. En su palacio en Tatooine fue donde guardó a Han Solo congelado en carbonita y donde secuestró a la Princesa Leia, convirtiéndola en su esclava. Cuando Luke fue a salvar a ambos, Jabba murió a manos de Leia, quien le ahogó con sus propias cadenas.

Posteriormente, Jabba fue introducido en la edición especial de Una Nueva Esperanza, así como en la primera de las precuelas, La Amenaza Fantasma. También ha sido habitual en series como The Clone Wars y en numerosos cómics y novelas. Con la cinta de Guillermo del Toro, Star Wars habría podido profundizar por primera vez en toda su historia.