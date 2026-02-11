De Jacob Elordi y Oliver Laxe a Emma Stone y Timothée Chalamet: Así fue el almuerzo de nominados a los Oscar

MADRID, 11 Feb. (CulturaOcio) -

El año pasado, debido a los incendios que asolaron Los Ángeles, el tradicional almuerzo con todos los nominados a los Oscar organizado por la Academia fue cancelado y reprogramado como una cena. Este año, el evento ha vuelto a celebrarse con normalidad, reuniendo a todos los candidatos a un galardón en el hotel Beverly Hilton.

La mayoría de los nominados, incluyendo intérpretes de primer nivel como Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Emma Stone, Michael B. Jordan o Jacob Elordi y cineastas como Steven Spielberg, Ryan Coogler o el director español Oliver Laxe acudieron al almuerzo, si bien también hubo un par de notables ausencias.

No estuvieron presentes ni Renate Reinsve, nominada al Oscar a mejor actriz por Valor sentimental, y que se encontraba ocupada con otra película, ni Sean Penn, nominado a mejor actor de reparto por Una batalla tras otra, que suele evitar los eventos de la temporada de premios. Tampoco el dos veces ganador del Oscar Ludwig Göransson, nominado este año por la banda sonora de Los pecadores, estuvo allí, puesto que había regresado a Londres para trabajar en La Odisea de Christopher Nolan.

El acto comenzó oficialmente con la presidenta de la Academia, Lynette Howell Taylor, dando la bienvenida a todos los presentes, señalando un total de 230 nominados de 29 países o regiones, además de un récord de mujeres nominadas (76) y dando las gracias a sus compañeros de la Academia, al presentador Conan O'Brien y los periodistas que cubrirán la gala.

Una gala en la que Los pecadores, con 16 nominaciones y Una batalla tras otra, con 13 candidaturas, parten como grandes favoritas. Les siguen 'Valor sentimental', 'Marty Supreme' y 'Frankenstein', con nueve nominaciones cada una, y 'Hamnet' de Chloé Zhao, con ocho candidaturas.

La película española Sirat opta a dos galardones (mejor película internacional y mejor sonido). Su director, Oliver Laxe, compartió momentos tanto con Jacob Elordi, actor nacido en España y nominado a mejor interprete masculino de reparto por su trabajo en Frankenstein del mexicano Guillermo del Toro, y también con el puertorriqueño Benicio del Toro, nomoinado en esta castegoría por Una batalla tras otra.

The two tallest men of this awards season — Jacob Elordi and SIRAT director Oliver Laxe — have just embraced pic.twitter.com/bJ4bMTWFzj — Kyle Buchanan (@kylebuchanan) February 10, 2026

Óliver Laxe y Jacob Elordi en el almuerzo de los nominados a los Oscars. #oscars pic.twitter.com/YmEQNXG0NE — Rafael Cores (@rafacores) February 10, 2026

"Sirāt" director Oliver Laxe and Benicio del Toro talk at the Oscar Nominees Luncheon. pic.twitter.com/RyaHStrcSw — Variety (@Variety) February 10, 2026

LOS PECADORES, OVACIONADA

Aunque por el momento, todos en la sala eran ganadores por el simple hecho de haber conseguido llegar allí, lo cierto es que, según señalan medios estadounidenses como The Hollywood Reporter o Variety, hubo una película que recibió la ovación más fuerte, precisamente aquella que parte con un récord de nominaciones, Los pecadores. Y es que, durante la lectura de los nominados, cuando se pronunciaron los nombres relacionados con la cinta, como el de Coogler, los aplausos fueron los más entusiastas de toda la tarde.

Más allá del filme de vampiros, también Benicio del Toro y Guillermo del Toro recibieron sendas ovaciones, así como los cinco nominados a mejor director de casting.

La lectura de los nominados, este año llevada a cabo por Lou Diamond Phillips, miembro de la Junta de Gobernadores de la rama de actuación, comenzó con Delroy Lindo y terminó con Teyana Taylor, haciendo que todos los candidatos a una estatuilla subieran al estrado ordenadamente para tomarse una "foto de familia", como es tradición.

Queda apenas un mes para que la 98.ª edición de los premios Oscar que se celebrará el domingo 15 de marzo (la madrugada del lunes 16 en España) en su sede habitual, el Dolby Theatre de Los Ángeles.