Will Smith revela cuál es su episodio favorito de El príncipe de Bel-Air - WARNER BROS

MADRID, 4 Ene. (CulturaOcio) -

Will Smith protagonizó El príncipe de Bel-Air, serie que se emitió desde 1990 hasta 1996. En una entrevista con GQ el actor ha hecho balance de sus años en la ficción y ha revelado cuál es para él el episodio más memorable de la producción.

"Creo que el que la gente me recuerda siempre en la calle es el episodio del padre, aquel en el que el padre de Will lo abandona. Ese fue uno muy especial para mí. James Avery y yo teníamos una relación de padre e hijo realmente única dentro y fuera de la pantalla. Ese es el más memorable para mí", admitió.

El intérprete hizo referencia al episodio 4x24, titulado Papa's Got a Brand New Excuse (Papá tiene una nueva excusa). En el capítulo Will se reúne con su padre Lou (Ben Vereen). El tío Phil (Avery) expresa su preocupación por el encuentro. Al final las sospechas del tío Phil resultaron correctas, ya que Lou abandona a Will y cancela el viaje de verano que habían planeado. Hacia el final del episodio el protagonista se derrumba y es consolado por su tío.

HBO Max estrenó un especial de la serie en 2020 en el que reunía a su reparto. Smith rindió homenaje a Avery, fallecido en 2013. "Recuerdo que en una de mis escenas favoritas y más famosas del episodio del padre, James Avery era esta bestia de 1,90 y 130 kilos, que había aprendido en el escenario con Shakespeare, y yo era el pequeño rapero de Filadelfia. Quería que él pensara que yo era bueno. Quería que se sintiera orgulloso de mí", admitió. "Caí en sus brazos al final de la escena, él me agarró. La cámara se apaga y me susurra al oído: 'Eso es actuar'", rememoró.