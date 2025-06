Inminente tráiler de La Odisea de Nolan, que revela su póster oficial y el personaje de Charlize Theron

MADRID, 30 Jun. (CulturaOcio) -

La Odisea, la ambiciosa nueva adaptación del clásico de Homero dirigida por Christopher Nolan, se encuentra en plena producción de cara a su estreno el 17 de julio de 2026. Universal Pictures ya ha lanzado el primer póster oficial y, según las últimas informaciones, parece que un primer tráiler es inminente. Por otro lado, Charlize Theron ha confirmado el personaje al que dará vida en la cinta.

El cartel, que ha aparecido en físico en algunos cines y también circula por Internet, muestra sencillamente un fondo oscuro en el que destaca la parte superior de una estatua antigua, apenas la cabeza, mirando hacia arriba y envuelta en humo y refulgentes chispas.

"Desafía a los dioses", reza el austero póster, que también remarca que la cinta ha sido rodada por completo con cámaras IMAX.

Los rumores apuntan además que un primer tráiler del filme de Nolan, que según las últimas informaciones será un teaser de apenas 20 segundos de duración, estaría ya a la vuelta de la esquina. De hecho, se especula que el avance podría llegar con el estreno de Jurassic World: El renacer, que aterriza en los cines este miércoles 2 de julio.

Just confirmed we're getting The Odyssey teaser soon. I'm guessing that's the other one for JW. It's About 16-20 seconds. https://t.co/TsIIxSlRd9