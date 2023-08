Imágenes inéditas de Avatar revelan cómo los humanos colapsaron la Tierra

MADRID, 12 Ago. (CulturaOcio) -

En la exitosa franquicia Avatar, los humanos del año 2154 llegan hasta Pandora, la luna más grande del planeta Polifemo, para extraer sus recursos. Esto lo hacen debido al estado de la Tierra, que tiene numerosos problemas climáticos y de energía. En las dos películas estrenadas aún no se ha visto cómo es ese planeta Tierra del futuro.

Sin embargo, el equipo liderado por James Cameron sí que planificó el aspecto del lugar en su saga distópica. Algo que puede comprobarse por medio de los concept arts que numerosos artistas desarrollaron ya desde antes del estreno de la primera película de Avatar, allá por el año 2009.

Los artistas Dylan Cole, Ryan Church y Seth Engstrom han compartido en sus blogs personales a lo largo de los años algunas imágenes y obras que desarrollaron sobre cómo sería la Tierra en el universo Avatar. Se trata de un planeta absolutamente decadente.

#avatar - early concept for Earth, back alley- for Production Designer Rick Carter- as usual for a James Cameron film the Extended Edition is even better than the original... pic.twitter.com/IAAmVreCql